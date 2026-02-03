Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Elon Musk după raportul publicat de americani care spune că UE s-a implicat în anularea alegerilor din România: WOW

04 feb. 2026, 00:13, Știri externe
Curg reacțiile pe social media după raportul publicat de Republicanii din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților privind anularea alegerilor din România de către Curtea Constituțională.

Publicarea raportului are loc în momentul în care Oana Țoiu, ministra de Externe a României din partidul USR, se află la Washington DC, la o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio pe tema metalelor rare.

Influencerul Mario Nafwal a distribuit pe X si ridica o serie de intrebari: se prabuseste toata scuza “inteferentei ruse” in alegerile din Romania?

„Deci toată scuza „ingerinței Rusiei” folosită pentru anularea alegerilor din România din 2024? Se destramă. TikTok a declarat UE că nu a găsit nicio dovadă a unei campanii coordonate a Rusiei care să-l susțină pe Călin Georgescu. Această afirmație a fost folosită de autoritățile române pentru a bloca alegerile și a-l împiedica pe Georgescu să ajungă în al doilea tur.Acum se pare că activitatea de pe TikTok a provenit de la un alt partid politic românesc. Exact ceea ce te-ai aștepta de la un sistem care vine cu tot ce are nevoie pentru a opri candidații pe care nu îi poate controla.Și acum ce? Georgescu a câștigat primul tur. Vor repara dezastrul pe care l-au făcut? Știm deja răspunsul.”, a scris jurnalistul Mario Nawfal.

Și miliardarul american Elon Musk a reacționat cu „Wow” la raportul publicat.

Știre în curs de actualizare 

