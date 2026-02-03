Prima pagină » Știri politice » UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”

UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”

03 feb. 2026, 17:32, Știri politice
UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”

UDMR cere guvernului să revizuiască taxele locale din cauza ”furiei și dezamăgirii oamenilor”. Decizia vine după ce în orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari ai partidului, au avut loc proteste majore împotriva noilor impozite. Partidul condus de Kelemen Hunor susține că Guvernul poate face acest lucru printr-o ordonanță de urgență.

O astfel de scădere a taxelor locale ar duce automat la scăderea veniturilor primăriilor, care la rândul lor vor cere mai mulți bani de la bugetul de stat. Bugetul înregistrează în continuare cel mai mare deficit din UE, ceea ce face ca România să plătească lunar dobânzi împovărătoare.

Primarii din cele două localități au crescut taxele locale pe proprietate la limita maximă permisă de lege.

Reamintim că la începutul acestui an a intrat în vigoare o lege amânată timp de patru ani care îi obligă pe primari să crească taxele locale și stabilește limite minime și maxime pentru această creștere.

”Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime. În ultimele săptămâni am profitat de orice ocazie pentru a asculta plângerile”, arată UDMR.

UDMR cere guvernului să scadă taxele locale și să le permită din nou primarilor să ofere reduceri pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Kelemen Hunor, săgeți către Nicușor Dan: „Văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională”

Sondaj: Peste 60% dintre români sunt puternic afectați de majorarea impozitelor. Cetățenii din orașele mici și pensionarii, copleșiți de costuri

Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
15:59
Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”
NEWS ALERT Kelemen Hunor, săgeți către Nicușor Dan: „Văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională”
14:41
Kelemen Hunor, săgeți către Nicușor Dan: „Văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională”
Avocatul Poporului sesizează CCR după decizia de neplată a concediului medical luată de Bolojan
13:26
Avocatul Poporului sesizează CCR după decizia de neplată a concediului medical luată de Bolojan
NEWS ALERT Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, ridiculizează PSD: „Nu-i mai crede nimeni că pleacă”. Nici Grindeanu nu a scăpat de ironiile consilierului
13:11
Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan, ridiculizează PSD: „Nu-i mai crede nimeni că pleacă”. Nici Grindeanu nu a scăpat de ironiile consilierului
FLASH NEWS Mamele în concediu maternal ar putea fi scutite de plata CASS, prin pachetul de solidaritate înaintat de PSD coaliției. Manole: „Orice leu contează”
12:51
Mamele în concediu maternal ar putea fi scutite de plata CASS, prin pachetul de solidaritate înaintat de PSD coaliției. Manole: „Orice leu contează”
CONTROVERSĂ Declic, ONG apropiat USR, atac la Diana Buzoianu: “O ilegalitate fără precedent”
12:35
Declic, ONG apropiat USR, atac la Diana Buzoianu: “O ilegalitate fără precedent”
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii din Hong Kong au descoperit de ce exercițiile fizice ajută oasele să rămână puternice
FLASH NEWS Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
17:57
Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
TEHNOLOGIE Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
17:47
Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
ULTIMA ORĂ DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
17:35
DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
SPORT Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
17:25
Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
EXCLUSIV Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
17:23
Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
MILITAR Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei
17:18
Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei

Cele mai noi

Trimite acest link pe