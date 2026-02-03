UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”

UDMR cere guvernului să revizuiască taxele locale din cauza ”furiei și dezamăgirii oamenilor”. Decizia vine după ce în orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari ai partidului, au avut loc proteste majore împotriva noilor impozite. Partidul condus de Kelemen Hunor susține că Guvernul poate face acest lucru printr-o ordonanță de urgență.

O astfel de scădere a taxelor locale ar duce automat la scăderea veniturilor primăriilor, care la rândul lor vor cere mai mulți bani de la bugetul de stat. Bugetul înregistrează în continuare cel mai mare deficit din UE, ceea ce face ca România să plătească lunar dobânzi împovărătoare.

Primarii din cele două localități au crescut taxele locale pe proprietate la limita maximă permisă de lege.

Reamintim că la începutul acestui an a intrat în vigoare o lege amânată timp de patru ani care îi obligă pe primari să crească taxele locale și stabilește limite minime și maxime pentru această creștere.

”Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime. În ultimele săptămâni am profitat de orice ocazie pentru a asculta plângerile”, arată UDMR.

UDMR cere guvernului să scadă taxele locale și să le permită din nou primarilor să ofere reduceri pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile.

