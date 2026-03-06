Primarul General al Capitalei a făcut apel vineri la partidele din coaliția de guvernare ca săptămâna viitoare să adopte bugetul de stat în forma propusă de Executiv. În caz contrar, susține Ciprian Ciucu, Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată.

Ciprian Ciucu a declarat că adoptarea bugetului este „esenţială” pentru bucureşteni, deoarece ar mai creşte „puţin” cotele defalcate din impozitul pe venit.

„În luna aprilie avem un vârf de plată de 150 de milioane, care se adaugă la ceea ce oricum trebuie să plătim lunar, care sunt bani din obligațiuni emise în urmă cu 20 de ani, care au fost rostogolite an de an. Și nu mai putem să le rostogolim, pentru că nu permite legea. Atrag atenția Guvernului, atrag atenția Parlamentului, într-un mod cât se poate de serios, că în luna aprilie, dacă reușim să evităm incapacitatea de plată în luna martie, în luna aprilie – dacă nu vom fi avut bugetul național, să mai crească puțin cotele – Primăria Capitalei va fi în incapacitate de plată”, a declarat edilul general, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum

Ciucu: În acest moment Consiliul General „nu este funcţional”

El a declarat că este pentru a treia oară când CGMB nu se poate întruni, deși Bucureștiul se află într-o situație „extrem de dificilă”.

„Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă. Mă aștept la niște cote foarte proaste pe luna aceasta – adică banii care vin de la buget – și cel puțin una dintre hotărârile de pe ordinea de zi ne-ar fi ajutat foarte mult să mai luăm din presiunea pe care o simțim în acest moment, din cauza bugetului”, a subliniat primarul.

El a precizat că solicitările PSD privind termoficarea și menținerea unor artere în administrarea Sectorului 4 nu pot obține referate din partea comisiilor de specialitate.

„Nu am decis eu. Pur și simplu, este imposibil ca în forma aceea să schimbi unilateral un contract de delegare, care trebuie avizat de ANRE. Am făcut toate diligențele, noi, ca Primărie. Am trimis scrisoare la ANRE să demareze procedura. Termoenergetica a trimis scrisoare și așa mai departe. Dar pentru ca să poată fi modificat contractul, el are nevoie ca alte instituții să demareze aceste proceduri. Plus că, din câte știu, și PSD este în AGA Termoenergetica și în ADI, care deleagă contractul de termie. Deci, se puteau demara procedurile la acel nivel, de fapt, și nu acest circ pe care l-ați văzut în CGMB”, a afirmat edilul.

Mai mult, el a contrazis „narativul” conform căruia Bucureștiul „ia de la săraci și dă la bogați”. În acest sens, a menționat că Bucureștiul este orașul care contribuie cu 35-40% la bugetul național.

„Dacă ar rămâne 35% la București, toate problemele ar fi rezolvate pe parcursul unui an sau doi”, a mai spus el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”

Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene”