Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene”

Primarul Ciprian Ciucu anunță un plan ambițios de regenerare urbană a Bucureștiului pentru anul 2026. Edilul promite că primele șantiere se deschid chiar în acest an, cu scopul de a transforma străzile centrale în zone verzi, pietonale, pentru a reduce poluarea și a oferi bucureștenilor spații de calitate.

„Avem 40 de zone, iată primele dintre ele: Bd. Magheru;

Zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român;

Str. Arthur Verona;

Ion Câmpineanu;

General H. M. Berthelot;

Edgar Quinet și Biserica Enei;

Schitu Măgureanu/Scuar Biserica Shit;

Splailul Independenței între Pod Eroilor și Pod Izvor (mal stâng);

Splaiul Independenței între Pod Semănătoarea și pod Grozăvești (ambele maluri),” a transmis PMB pe Facebook.

Ciucu a subliniat că nicio decizie pentru centrul orașului nu va fi luată „pe genunchi”. Acesta garantează că pentru fiecare proiect vor exista dezbateri publice temeinice. În timp ce reparațiile simple vor începe rapid, zonele care necesită documentații de urbanism complexe vor urma pașii birocratici necesari.

„Primele vor fi implementante începand din acest an, următoarele necesită pași tehnici și birocratici suplimentari (documentații de urbanism, achiziții de proiectare și lucrări etc.) și vor dura mai mult. Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeince. Nu pot să iau decizii pe genunchi pentru centrul orașului, trebuie să fac concurs, dezbateri. Magheru trebuie reconfigurat, de la Romană la Universitate, trebuie gândit coerent. Sunt o grămadă de bulevarde, în Paris, Viena, cu aceași configurație. Magheru trebuie sa fie un ax care te atrage, acum e doar un ax de tranzit”, a spus primarul general Ciprian Ciucu la întâlnirea cu viceprimarul Stelian Bujduveanu, arhitectul șef, dar și cu reprezentanți ai Ordinului Arhitecților București.”

AUTORUL RECOMANDĂ: