Prima pagină » Actualitate » Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene”

Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene”

Bianca Dogaru
04 mart. 2026, 20:07, Actualitate
Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene”

Primarul Ciprian Ciucu anunță un plan ambițios de regenerare urbană a Bucureștiului pentru anul 2026. Edilul promite că primele șantiere se deschid chiar în acest an, cu scopul de a transforma străzile centrale în zone verzi, pietonale, pentru a reduce poluarea și a oferi bucureștenilor spații de calitate.

„Avem 40 de zone, iată primele dintre ele:

  • Bd. Magheru;
  • Zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român;
  • Str. Arthur Verona;
  • Ion Câmpineanu;
  • General H. M. Berthelot;
  • Edgar Quinet și Biserica Enei;
  • Schitu Măgureanu/Scuar Biserica Shit;
  • Splailul Independenței între Pod Eroilor și Pod Izvor (mal stâng);
  • Splaiul Independenței între Pod Semănătoarea și pod Grozăvești (ambele maluri),” a transmis PMB pe Facebook. 

Ciucu a subliniat că nicio decizie pentru centrul orașului nu va fi luată „pe genunchi”. Acesta garantează că pentru fiecare proiect vor exista dezbateri publice temeinice. În timp ce reparațiile simple vor începe rapid, zonele care necesită documentații de urbanism complexe vor urma pașii birocratici necesari.

„Primele vor fi implementante începand din acest an, următoarele necesită pași tehnici și birocratici suplimentari (documentații de urbanism, achiziții de proiectare și lucrări etc.) și vor dura mai mult. Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeince. Nu pot să iau decizii pe genunchi pentru centrul orașului, trebuie să fac concurs, dezbateri. Magheru trebuie reconfigurat, de la Romană la Universitate, trebuie gândit coerent. Sunt o grămadă de bulevarde, în Paris, Viena, cu aceași configurație. Magheru trebuie sa fie un ax care te atrage, acum e doar un ax de tranzit”, a spus primarul general Ciprian Ciucu la întâlnirea cu viceprimarul Stelian Bujduveanu, arhitectul șef, dar și cu reprezentanți ai Ordinului Arhitecților București.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

TURISM Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc
21:05
Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc
VIDEO Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere
20:35
Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere
UTILE Pașii de urmat în deschiderea unui dosar de daună auto. Ce nu trebuie să omiți
20:18
Pașii de urmat în deschiderea unui dosar de daună auto. Ce nu trebuie să omiți
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Spania cedează și încheie un acord cu SUA în războiul din Iran. Americanii ar putea folosi bazele militare spaniole
19:55
🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Spania cedează și încheie un acord cu SUA în războiul din Iran. Americanii ar putea folosi bazele militare spaniole
LIFESTYLE Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
19:48
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”
ULTIMA ORĂ Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
19:28
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce oamenii de știință au făcut agenții AI mai nepoliticoși?
Război total în coaliție. Grindeanu: „Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale și ne cere să fim responsabili când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 la 199 de lei” / Bolojan: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
20:29
Război total în coaliție. Grindeanu: „Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale și ne cere să fim responsabili când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 la 199 de lei” / Bolojan: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
FLASH NEWS George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”
20:19
George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”
SPORT Ianis Zicu poate fi demis de la Farul. Ce MECIURI pot fi decisive
19:48
Ianis Zicu poate fi demis de la Farul. Ce MECIURI pot fi decisive
HOROSCOP Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
19:34
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
FLASH NEWS „Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
19:29
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
19:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

Cele mai noi

Trimite acest link pe