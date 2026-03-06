Prima pagină » Știri politice » De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles

Olga Borșcevschi
06 mart. 2026, 17:13, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru televiziunea poloneză TVP WORLD, în care a vorbit despre alegerile anulate din 2024, dar și despre relația Bucureștiului cu administrația Trump. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a declarat că în urma contactelor la mai multe niveluri cu administrația americană, Trump a înțeles ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 în legătură cu alegerile prezidențiale din România și că acum nu mai sunt îndoieli. Întrebat ce relații are România cu actuala Administrație Trump, Nicușor Dan a răspuns: „Cred că sunt normale”.

„Cred că sunt normale (relațiile dintre România și administrația Trump – n.r.). Desigur, anularea alegerilor prezidențiale nu este un lucru foarte obișnuit. Da, au existat unele îndoieli. Dar asta s-a întâmplat acum un an și trei luni. Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a spus Nicușor Dan.

El a adus în discuție și parteneriatul de securitate pe care România îl are cu Washingtonul.

„Avem acel parteneriat de securitate, avem un parteneriat economic, de exemplu pentru domeniul nuclear, americanii sunt în România. Prin urmare, totul este normal în relația noastră”, a adăugat el.

Filmul anulării alegerilor

  • Pe 6 decembrie 2024, CCR a anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui țării: primul tur din 24 noiembrie, abia validat, și turul al doilea ce urma să aibă loc pe 8 decembrie.
  • CCR a invocat manipularea masivă, prin TikTok și alte rețele sociale, plus nereguli grave care au afectat ordinea constituțională. Parchetul General (PG), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și parchetele din țară au deschis mai mult dosare penale care se leagă direct sau tangențial de alegerile anulate.
  • Primele dosare – in rem – s-au deschis chiar pe 6 decembrie 2024, după cum anunța Parchetul General. Ulterior, în februarie, anchetatorii au anunțat că în centrul unuia dintre ele sunt Călin Georgescu și Horațiu Potra. Cei doi, alături de 20 de alți inculpați, au fost trimiși în judecată pentru răsturnarea ordinii constituționale.
  • În martie 2026, Călin Georgescu este sub control judiciar. Acesta mai este judecat și pentru propagandă legionară.

Cele mai noi

