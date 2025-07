Ciprian Ciucu, despre o candidatură la Primăria Capitalei: Sper să am partidul cu mine

Pentru Ciprian Ciucu, susținerea PNL pentru o eventuală candidatură la Primăria Capitalei este „un pas esențial”.

Întrebat dacă vicepreședinția PNL ar fi un prim pas către o candidatură la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu recunoaște că are emoții și că speră să aibă partidul alături.

„Evident că un astfel de vot din partea partidului este important. Este important să ai partidul cu tine. Am emoții, nu vă zic că nu am emoții. Sper să am partidul cu mine și îmi pare un pas esențial”, a declarat Ciucu, înaintea Congresului PNL.