Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD

Partidul Național Liberal a aprobat marți, în unanimitate, să susțină pachetul 2 de măsuri fiscale, iar pe acest pachet Guvernul să își asume răspunderea în Parlament, a declarat marţi prim-vicepreședintele partidului Ciprian Ciucu. Despre refuzul PSD de a mai veni la şedinţele coaliţiei, liberalul a spus că este foarte important să revină la masă PSD.

„Nu putem să dăm un semnal de încredere dacă nu asumăm ceea ce a discutat coaliţia în momentul în care a semnat acordul de guvernare la Cotroceni. Deci ei aşteaptă acest semnal de sinceritate din partea României şi noi, Partidul Naţional Liberal, am votat în unanimitate, astăzi, să susţinem acest Pachet 2 de măsuri şi să-l susţinem printr-o asumare a Guvernului”, a spus Ciprian Ciucu, după o şedinţă a Biroului Executiv al partidului.

Despre calendarul adoptării Pachetului 2, Ciucu a explicat: „Undeva săptămâna viitoare, nu pot să vă spun o zi foarte clară, dar probabil marţi, miercuri, joi este foarte probabil ca premierul să vină şi să susţină acest pachet”.

Întrebat despre boicotul PSD, Ciucu a precizat a că ei sunt deschişi la a discuta despre aceste lucruri: „Trebuie să înţelegem că acest pachet trebuie să fie asumat de Guvern şi, evident, şi PSD este parte a guvernării şi vom discuta toate aceste subcapitole, este suficient timp ca să fie discutate, dar asta nu înseamnă că România nu trebuie să meargă mai departe”.

„Vreau să trec atenţia asupra faptului că, cu Pachetul 1 s-a mers foarte repede, nimeni n-a avut niciun fel de problemă să vină şi să impună, poate, nişte condiţii mai grele, populaţiei. Dar când se vorba despre pachetul 2, care conţine şi foarte multă responsabilizare a administraţiei şi a statului, când este vorba despre a mai lua din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj sau se gripează coaliţia şi se amână foarte mult termenul. Ceea ce văd este că acest pachet întârzie să apară şi că apar fel şi fel de condiţii. Deci, mă aştept ca toate partide care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord”, a subliniat prim-vicepreşedintele PNL.

Potrivit liberarului, „o coaliţie, ca să funcţioneze, trebuie ca să se întâmple cu oamenii la masă, cu conducerea tuturor partidurilor la masă”.

„Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat. Acum, noi suntem într-o poziţie în care vrem să ne comportăm maturi şi vrem să dăm cât mai puţine prilejuri ca cineva să conteste sau să găsească un prilej să nu mai vină la masă. În acelaşi timp, suntem foarte atenţi la limbajul pe care îl folosim, inclusiv în relaţia cu PSD sau cu USR, pentru că România efectiv are nevoie a acestei reforme”, a adăugat Ciucu.

