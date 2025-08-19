Prima pagină » Știri politice » Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD

Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD

Olga Borșcevschi
19 aug. 2025, 17:06, Știri politice
Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susțină PACHETUL 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului / Este foarte important să revină la masă PSD

Partidul Național Liberal a aprobat marți, în unanimitate, să susțină pachetul 2 de măsuri fiscale, iar pe acest pachet Guvernul să își asume răspunderea în Parlament, a declarat marţi prim-vicepreședintele partidului Ciprian Ciucu. Despre refuzul PSD de a mai veni la şedinţele coaliţiei, liberalul a spus că este foarte important să revină la masă PSD.

„Nu putem să dăm un semnal de încredere dacă nu asumăm ceea ce a discutat coaliţia în momentul în care a semnat acordul de guvernare la Cotroceni. Deci ei aşteaptă acest semnal de sinceritate din partea României şi noi, Partidul Naţional Liberal, am votat în unanimitate, astăzi, să susţinem acest Pachet 2 de măsuri şi să-l susţinem printr-o asumare a Guvernului”, a spus Ciprian Ciucu, după o şedinţă a Biroului Executiv al partidului.

Despre calendarul adoptării Pachetului 2, Ciucu a explicat: „Undeva săptămâna viitoare, nu pot să vă spun o zi foarte clară, dar probabil marţi, miercuri, joi este foarte probabil ca premierul să vină şi să susţină acest pachet”.

Întrebat despre boicotul PSD, Ciucu a precizat a că ei sunt deschişi la a discuta despre aceste lucruri: „Trebuie să înţelegem că acest pachet trebuie să fie asumat de Guvern şi, evident, şi PSD este parte a guvernării şi vom discuta toate aceste subcapitole, este suficient timp ca să fie discutate, dar asta nu înseamnă că România nu trebuie să meargă mai departe”.

„Vreau să trec atenţia asupra faptului că, cu Pachetul 1 s-a mers foarte repede, nimeni n-a avut niciun fel de problemă să vină şi să impună, poate, nişte condiţii mai grele, populaţiei. Dar când se vorba despre pachetul 2, care conţine şi foarte multă responsabilizare a administraţiei şi a statului, când este vorba despre a mai lua din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj sau se gripează coaliţia şi se amână foarte mult termenul. Ceea ce văd este că acest pachet întârzie să apară şi că apar fel şi fel de condiţii. Deci, mă aştept ca toate partide care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord”, a subliniat prim-vicepreşedintele PNL.

Potrivit liberarului, „o coaliţie, ca să funcţioneze, trebuie ca să se întâmple cu oamenii la masă, cu conducerea tuturor partidurilor la masă”.

„Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat. Acum, noi suntem într-o poziţie în care vrem să ne comportăm maturi şi vrem să dăm cât mai puţine prilejuri ca cineva să conteste sau să găsească un prilej să nu mai vină la masă. În acelaşi timp, suntem foarte atenţi la limbajul pe care îl folosim, inclusiv în relaţia cu PSD sau cu USR, pentru că România efectiv are nevoie a acestei reforme”, a adăugat Ciucu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Ministrul Muncii anunță modificarea criteriilor de EVALUARE pentru încadrarea în grad de handicap: „În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate”
17:08
Ministrul Muncii anunță modificarea criteriilor de EVALUARE pentru încadrarea în grad de handicap: „În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate”
EXTERNE Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
17:00
Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
POLITICĂ Programul „RABLA” va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii. Vouchere mai mici și fonduri de 200 de milioane de lei
16:20
Programul „RABLA” va fi lansat în consultare publică la sfârșitul săptămânii. Vouchere mai mici și fonduri de 200 de milioane de lei
POLITICĂ Nouă Ordonanță emisă de Guvern sufocă proiectele din PNRR. Ce se întâmplă cu „Anghel Saligny”
15:57
Nouă Ordonanță emisă de Guvern sufocă proiectele din PNRR. Ce se întâmplă cu „Anghel Saligny”
POLITICĂ Petrișor Peiu anunță că parlamentarii AUR vor depune o nouă MOȚIUNE de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
15:37
Petrișor Peiu anunță că parlamentarii AUR vor depune o nouă MOȚIUNE de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
POLITICĂ Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
15:09
Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Cod roșu de ploi în județele Gorj și Mehedinți. Mai multe mașini au fost blocate de puhoaiele de apă
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase. Imagini cum n-ați mai văzut
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Zona zero”: Mișcarea aproape imperceptibilă cu beneficii pentru sănătate