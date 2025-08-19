Petrișor Peiu anunță că parlamentarii AUR vor depune o nouă MOȚIUNE de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

„Parlamentarii AUR vor semna pentru o nouă depunere a unei moțiuni de cenzură dacă Guvernul își va asuma răspunderea pe noul pachet de legi”, a declarat marți liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.

AUR atacă Guvernul Bolojan, acuzând că pachetul doi de măsuri fiscale afectează antreprenori, angajați și familii.

„Dacă cumva Guvernul va apela la procedura asumării de răspundere în Parlament, cu certitudine vom depune o moțiune de cenzură, sperând că vom convinge încă 30 de parlamentari de la alte partide de opoziție să semneze alături de parlamentarii noștri. Parlamentarii noștri vor semna absolut toți depunerea unei moțiuni de cenzură pe vreuna din legile anunțate sau pe toate, nu știu ce formă va fi”, a spus Peiu marți, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Potrivit senatorului AUR, printre măsurile care vor afecta foarte mult clasa de mijloc din România și dezvoltarea afacerilor se numără decizia de a crește plafonul de contribuție la CASS pentru activitățile independente – categorie care nu include doar avocatura, ci și multe alte profesii din zona clasei de mijloc.

„Nu este corect nici să-i afectăm pe cei foarte săraci, nici să omorâm foarte firava clasă medie pe care o avem, totul în favoarea companiilor multinaționale”, a adăugat el.

Foto: Alexandra Pandrea – GÂNDUL

