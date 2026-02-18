Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse

Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență privind reforma administrației publice, un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea colectării veniturilor. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, prevede atât concedieri, cât și modificări fiscale și administrative.

Reduceri de personal și plafonări salariale

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este diminuarea aparatului administrativ. Autoritățile vor elimina mii de posturi și vor limita cheltuielile salariale:

6.102 posturi de consilieri personali vor fi desființate

reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului

reducerea cu 30% a numărului maxim de angajați din UAT-uri

scăderea personalului din poliția locală în funcție de populație

În paralel, Guvernul introduce plafonarea salariilor în instituțiile subordonate Ministerului Dezvoltării și limite pentru conducere, inclusiv pentru șeful ANRSC, măsură estimată să aducă economii anuale.

Impozite mai mari pentru construcțiile fără autorizație

Executivul încearcă și creșterea veniturilor locale. Printre modificările fiscale:

impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile construite ilegal

extinderea bazei de impozitare pentru clădiri, terenuri și autovehicule

publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe, ca stimulent de conformare

Totodată, autoritățile vor publica și listele datornicilor pentru a crește presiunea publică asupra restanțierilor.

Reguli noi pentru funcționari și colectarea datoriilor

Proiectul introduce schimbări structurale în funcționarea administrației:

rotație obligatorie pentru funcțiile publice sensibile

evaluări multianuale bazate pe competențe

posibilitatea de a lucra part-time în două instituții

Statul va putea extinde executarea silită inclusiv asupra unor beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (din 2026), iar sistemele fiscale vor fi interconectate pentru verificări automate.

Primăriile vor primi atribuții sporite, inclusiv dreptul de a introduce taxe suplimentare pentru jocurile de noroc și de a gestiona un nou fond de regenerare locală de până la 5% din veniturile proprii.

