Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse

Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență privind reforma administrației publice, un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea colectării veniturilor. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, prevede atât concedieri, cât și modificări fiscale și administrative.
Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este diminuarea aparatului administrativ. Autoritățile vor elimina mii de posturi și vor limita cheltuielile salariale:
6.102 posturi de consilieri personali vor fi desființate
reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului
reducerea cu 30% a numărului maxim de angajați din UAT-uri
scăderea personalului din poliția locală în funcție de populație
În paralel, Guvernul introduce plafonarea salariilor în instituțiile subordonate Ministerului Dezvoltării și limite pentru conducere, inclusiv pentru șeful ANRSC, măsură estimată să aducă economii anuale.
Executivul încearcă și creșterea veniturilor locale. Printre modificările fiscale:
impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile construite ilegal
extinderea bazei de impozitare pentru clădiri, terenuri și autovehicule
publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe, ca stimulent de conformare
Totodată, autoritățile vor publica și listele datornicilor pentru a crește presiunea publică asupra restanțierilor.
Proiectul introduce schimbări structurale în funcționarea administrației:
rotație obligatorie pentru funcțiile publice sensibile
evaluări multianuale bazate pe competențe
posibilitatea de a lucra part-time în două instituții
Statul va putea extinde executarea silită inclusiv asupra unor beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (din 2026), iar sistemele fiscale vor fi interconectate pentru verificări automate.
Primăriile vor primi atribuții sporite, inclusiv dreptul de a introduce taxe suplimentare pentru jocurile de noroc și de a gestiona un nou fond de regenerare locală de până la 5% din veniturile proprii.
