Prima pagină » Știri politice » Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse

Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse

18 feb. 2026, 13:24, Știri politice
Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse

Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență privind reforma administrației publice, un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea colectării veniturilor. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, prevede atât concedieri, cât și modificări fiscale și administrative.

Reduceri de personal și plafonări salariale

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este diminuarea aparatului administrativ. Autoritățile vor elimina mii de posturi și vor limita cheltuielile salariale:

  • 6.102 posturi de consilieri personali vor fi desființate

  • reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului

  • reducerea cu 30% a numărului maxim de angajați din UAT-uri

  • scăderea personalului din poliția locală în funcție de populație

În paralel, Guvernul introduce plafonarea salariilor în instituțiile subordonate Ministerului Dezvoltării și limite pentru conducere, inclusiv pentru șeful ANRSC, măsură estimată să aducă economii anuale.

Impozite mai mari pentru construcțiile fără autorizație

Executivul încearcă și creșterea veniturilor locale. Printre modificările fiscale:

  • impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile construite ilegal

  • extinderea bazei de impozitare pentru clădiri, terenuri și autovehicule

  • publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe, ca stimulent de conformare

Totodată, autoritățile vor publica și listele datornicilor pentru a crește presiunea publică asupra restanțierilor.

Reguli noi pentru funcționari și colectarea datoriilor

Proiectul introduce schimbări structurale în funcționarea administrației:

  • rotație obligatorie pentru funcțiile publice sensibile

  • evaluări multianuale bazate pe competențe

  • posibilitatea de a lucra part-time în două instituții

Statul va putea extinde executarea silită inclusiv asupra unor beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (din 2026), iar sistemele fiscale vor fi interconectate pentru verificări automate.

Primăriile vor primi atribuții sporite, inclusiv dreptul de a introduce taxe suplimentare pentru jocurile de noroc și de a gestiona un nou fond de regenerare locală de până la 5% din veniturile proprii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția va revizui și taxele și impozitele locale. Pe ce decizii au căzut de acord liderii

Ilie Bolojan acceptă condițiile PSD pentru reforma administrativă. Nu se taie salariile la personalul medical, Educație, MAI și MApN – SURSE

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
14:54
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
NEWS ALERT Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.
14:14
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Nicușor Dan după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate”
13:34
Prima reacție a lui Nicușor Dan după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate”
FLASH NEWS Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
12:55
Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
NEWS ALERT Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele
12:42
Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele
NEWS ALERT Înaintea deciziei CCR pe pensiile magistraților, Sorin Grindeanu reiterează consecințele: „Este o temă care ne-a costat extrem de mult”
12:15
Înaintea deciziei CCR pe pensiile magistraților, Sorin Grindeanu reiterează consecințele: „Este o temă care ne-a costat extrem de mult”
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cine a desenat harta minții? Alcmaeon din Crotone și începuturile unei revoluții despre natura conștienței
TEHNOLOGIE Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate
15:01
Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate
ULTIMA ORĂ Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
14:57
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
COMERȚ Stafidele „Furnicuța”, retrase de la vânzare după ce s-au găsit pesticide în compoziție
14:57
Stafidele „Furnicuța”, retrase de la vânzare după ce s-au găsit pesticide în compoziție
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa
14:54
Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa
REACȚIE Dragoș Pîslaru salută decizia CCR privind pensiile magistraților: „S-a făcut dreptate”
14:32
Dragoș Pîslaru salută decizia CCR privind pensiile magistraților: „S-a făcut dreptate”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova”
14:19
Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova”

Cele mai noi

Trimite acest link pe