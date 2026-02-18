Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională legea care modifică pensiile magistraților, și spune că decizia reprezintă un pas important spre echitate socială.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”, a transmis șeful statului.

Totodată, președintele a încercat să transmită un mesaj de echilibru către sistemul judiciar. El a subliniat rolul esențial al magistraților în funcționarea statului.

„Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a adăugat Nicușor Dan.

Legea declarată constituțională prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și plafonarea pensiei la maximum 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate. După decizia CCR, actul normativ urmează să fie promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial, moment din care vor începe etapele de aplicare efectivă, inclusiv recalcularea pensiilor.

