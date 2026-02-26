Prima pagină » Știri politice » Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”

26 feb. 2026, 13:38, Știri politice
Partidul Național Liberal a reacționat dur la declarațiile președintelui PSD Sorin Grindeanu, făcute într-un interviu pentru G4Media care, potrivit liberalilor, „contribuie la crearea unei senzații de instabilitate și afectează credibilitatea României”. În același comunicat, PNL reafirmă susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și anunță că „schimbarea acestuia este nenegociabilă”.

În interviu, Grindeanu a anunțat că va propune în PSD un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu actualul premier Ilie Bolojan sau dacă va susține un alt candidat pentru funcția de prim-ministru, ceea ce ar putea afecta susținerea bugetului în Parlament și viitorul coaliției de guvernare.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

În comunicat, PNL afirmă că se află în „momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice” și adaugă că este esențială „menținerea disciplinei fiscale și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar”.

„Este un moment extrem de important pentru români și pentru țară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie”, susțin liberalii, că „stabilitatea României și redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credință a obiectivelor asumate în protocolul Coaliției și de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicați”.

PNL îl acuză pe Grindeanu de „acțiuni duplicitare”

PNL critică ceea ce consideră „acțiuni duplicitare” sau „sabotaje” în cadrul Coaliției și cere PSD să clarifice urgent dacă își dorește să contribuie la relansarea economică sau preferă să blocheze reformele. Liberalii transmit că vor lucra la propunerea bugetară și așteaptă ca PSD „până la următorul moment al discutării acestuia să își clarifice de urgență poziția”.

În același comunicat, PNL reafirmă susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și anunță că „schimbarea acestuia este nenegociabilă”.

„Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui”, mai spun liberalii, precizând că în cazul în care PSD dorește să modifice acordul, PNL „își rezervă dreptul să acționeze în consecință”, pe principiul că „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”.

