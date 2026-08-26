Cheloo și Mihai Banu formează una din echipele controversate din noul sezon „Asia Express: Drumul Mătăsii”, care va fi difuzat din 6 septembrie de Antena 1.

Relația dintre Cheloo și Mihai Ban pe Drumul Mătăsii

Cei doi protagoniști ai competiției „Asia Express” au vorbit despre experiența trăită pe traseu și despre cum au reușit să se complteze, chiar dacă au personalități diferite, scrie Cancan.ro.

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În cel de-al șaselea episod al „Jurnalului de călătorie: Asia Express”, rapper-ul Cheloo a dezvăluit că este, în mare parte, un om calm.

Există însă și momente în care se schimbă, mai ales atunci când îi este foame.

Mihai Banu a declarat că se enervează foarte greu. Tocmai această diferență dintre cei doi pare să fi fost unul din motivele pentru care au funcționat atât de bine împreună.

„Mă enervez foarte greu”, a explicat Mihai Banu.

„Eu cred că Banu a găsit o modalitate de a mă îndura în momentele mele când sunt 100% cretin”, a spus Cheloo.

„Împreună am trecut prin multe, ca și echipă”, a mai spus Banu.

Cheloo a povestit și cum reacționează atunci când este obosit sau chiar flămând.

În asemenea momente, Mihai Banu este cel care îl calmează pe membrul trupei „Paraziții”.

„Sunt recalcitrant când mi-e foame. Am momente când mă pierd și zic să-i dăm mai tare și zice Banu, stai mă calm. Banu să-și rupă a treia oară piciorul, eu să-mi scot umărul din articulație”, a transmis Cheloo.

Experiența „Asia Express” vine cu noi provocări pentru concurenți. Nu este vorba doar de bariera lingvistică, ci și de lighioanele care ar putea ajunge în meniul concurenților.

„Ambii cu mâinile o să vorbim mai mult”, a spus Mihai Banu.

„Cea mai mare teamă, să mănânc lucruri, să nu știu ce sunt, șerpi, pisici, câini”, a mărturisit Mihai Banu.

Ce problemă de sănătate are Cheloo la Asia Express

„Eu stau cel mai rău, organismul meu cedează la mâncare stricată. Sunt sensibil, dar mă descurc”, a mai spus Cheloo.

Pe traseu, somnul devine un lux. Mihai Banu ar vrea să profite de orice moment pentru a se odihni.

„Vreau să dorm puțin, 10 minute, să dorm puțin”, a spus acesta.

„Suntem obișnuiți să dormim puțin, facem asta de ani de zile”, a declarat acesta.

Cheloo și Mihai Banu se numără printre echipele care au pornit în aventura „Asia Express: Drumul Mătăsii”, un traseu care îi poartă prin China și Uzbekistan. Alături de ei se află alte opt echipe, care vor face față probelor, oboselii și situațiilor-limită de pe traseul concursului.

În sezonul 9 al emisiunii Asia Express, intitulat Drumul Mătăsii, cele 9 echipe de vedete care traversează Uzbekistanul și China sunt: