Președintele Nicușor Dan participă, prin videoconferință, la întâlnirea cu participanții programului ”România vrea să te cunoască – Young Professionals Programme”, inițiativă dedicată tinerilor români care studiază sau își dezvoltă cariera în străinătate.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul urmărește să creeze legături între România și tinerii din diaspora și să le ofere acestora oportunitatea de a descoperi perspective profesionale în țară.

Proiectul a fost lansat în octombrie 2025 și se adresează tinerilor cu origini românești, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care locuiesc în diaspora de cel puțin trei ani.

Inițiatorii susțin că proiectul urmărește atât să răspundă interesului tinerilor pentru oportunități profesionale în România și redescoperirea rădăcinilor, cât și să contribuie la valorificarea competențelor profesioniștilor români din diaspora.

”Aproximativ 9 milioane de români trăiesc în afara granițelor, dintre care 2 milioane sunt tineri cu vârste între 20 și 30 de ani, aflați la început de carieră. Totodată, România se confruntă cu un deficit semnificativ de competențe pe piața muncii. ​Proiectul răspunde atât dorinței tinerilor de a identifica oportunități profesionale și de a își (re)descoperi rădăcinile identitare, cât și necesității României de a valorifica potențialul imens al tinerilor profesioniști din diaspora”, scrie în descrierea proiectului.

Programul include, de asemenea, activități culturale și de socializare, excursii și experiențe menite să le ofere tinerilor posibilitatea de a descoperi o Românie modernă și dinamică.

Proiectul este realizat de Asociația Cred în România

Tinerii s-au putut înscrie pe o platformă dedicată. Cei selectați beneficiază de stagii plătite și locuri de muncă în instituții și companii de prestigiu din România, îndrumare pe tot parcursul experienței în București, activități culturale și de socializare, ocazia de a (re)descoperi o Românie modernă și dinamică, conform anunțului oficial de lansare.

”Toți participanții selecționați beneficiază de sprijin pentru integrare pe toată durata experienței în țară – de la sfaturi și ghidaj necesar în relocare și acomodare, până la activități de timp liber și învățare, excursii și experiențe culturale. Cu alte cuvinte, tinerii nu vor fi lăsați singuri în această aventură. Asociația Cred în România și partenerii săi se asigură că fiecare participant se simte binevenit și sprijinit, putând să profite la maximum de oportunitate. Programul creează, de asemenea, o comunitate strânsă a participanților, oferind ocazia de a lega prietenii și conexiuni profesionale durabile, atât între ei, cât și cu cei din România”, se menționează pe pagina proiectului”, precizează organizatorii.

Proiectul este realizat de Asociația Cred în România, cu sprijinul REPATRIOT, LSRS, Propaganda, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.