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Manfred Weber, liderul PPE, precizări după scrisoarea adresată Comisiei Europene referitoare la România

Elena Popescu
Manfred Weber, liderul PPE, precizări după scrisoarea adresată Comisiei Europene referitoare la România
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Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, reacționează după ce grupurile politice PPE și Renew Europe din Parlamentul European i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să clarifice situația celor 770 de milioane de euro aferente unui jalon din PNRR.

Grupurile politice Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) şi Renew Europe (liberal) din Parlamentul European i-au solicitat preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să reţină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României prin PNRR, din cauza preocupărilor legate de reforma legii integrităţii din România.

Weber explică faptul că scrisoarea transmisă împreună cu grupul Renew Europe îi oferă Comisiei Europene posibilitatea de a stabili rapid dacă forma actuală a noii Legi a Integrității respectă cerințele asumate prin PNRR. În cazul în care Bruxelles-ul consideră că sunt necesare modificări, autoritățile de la București ar putea avea posibilitatea să facă ajustările necesare pentru îndeplinirea jalonului.

”Respectarea valorilor europene și a statului de drept trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene. Grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR. Îndeplinirea corectă și la timp a reformelor asumate prin PNRR este esențială pentru ca România să beneficieze integral de fondurile europene care îi sunt alocate. 

De aceea, scrisoarea transmisă de Grupul PPE și Renew oferă Comisiei Europene posibilitatea de a clarifica rapid dacă actuala formă a noii Legi a Integrității din România îndeplinește cerințele jalonului sau dacă sunt necesare modificări suplimentare.

Este esențial ca această clarificare să vină rapid, astfel încât România să poată face, dacă este nevoie, toate ajustările necesare și să îndeplinească jalonul în termen. Miza este una majoră: România trebuie să încaseze cele 770 de milioane de euro și să nu piardă niciun euro din PNRR”, a scris Manfred Weber pe Facebook.

Ce arată Weber și Hayer în scrisoare

În scrisoare, Weber și Hayer spun că Comisia ar trebui să joace un rol activ în protejarea statului de drept în România: ”Respectarea valorilor europene și a statului de drept ar trebui să fie o condiție absolută pentru accesarea fondurilor UE, inclusiv a fondurilor din cadrul RRF, în orice stat membru”.

Scrisoarea PPE și Renew pentru Ursula von der Leyen

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