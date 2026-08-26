Premierul demis, Ilie Bolojan, a declarat marți seară, la Digi 24, că afaceristul Fănel Bogos, acuzat de DNA într-un dosar de corupție, a ajuns la el în birou, prin intermediul șefului de cancelarie, Mihai Jurca. Afirmațiile lui Bolojan sunt coroborate și de Bogos, care, tot aseară a recunoscut, la o altă televiziune, că s-a adresat lui Jurca, pentru a obține o întâlnire cu prim-ministrul. Având în vedere că Mihai Jurca, în calitate de Șef de Cancelarie, a jucat un rol esențial în intermedierea întâlnirii dintre Bogos și Bolojan, firesc ar fi ca și acesta să fie audiat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Informațiile din spatele dosarului de corupție în care este implicat Fănel Bogos, dar și nume importante de la vârful Guvernului, încep să iasă la suprafață.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Detaliile sunt făcute publice chiar de cei implicați, iar marți seară, atât Ilie Bolojan, cât și Fănel Bogos, au recunoscut la televiziuni publice că drumul afaceristului, acuzat de corupție, a trecut și pe la Șeful Cancelariei primului-ministru, Mihai Jurca.

După ce scandalul dosarului de corupție a revenit, ieri, în atenția publicului, odată cu audierea Cristinei Trăilă, secretar adjunct al Guvernului, premierul demis, Bolojan, a ieșit la rampă și a afirmat că Bogos a obținut o audiență în biroul său, după ce a vorbit cu Mihai Jurca, Șeful Cancelariei.

„Acel cetățean care a venit la mine în birou, fără să știu scopul pentru care vine și să îi știu CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier”, a declarat Ilie Bolojan, marți seară la Digi 24, despre rolul lui Mihai Jurca în intermedierea întâlnirii cu Bolojan.

Fănel Bogos: „Prima oară m-am dus la Cancelaria Premierului”

În acest timp, la o altă televiziune națională, Antena 3 CNN, Fănel Bogos a afirmat că după ce a discutat cu secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, următoarea sa oprire a fost la Mihai Jurca, Șeful Cancelariei primului-ministru.

„Pe ușa din față a Guvernului am ajuns la doamna Trăilă prima oară. La intrarea principală. Ajungând acolo, știam că de ANSVSA răspunde Cancelaria Premierului. Prima oară m-am dus la Cancelaria Premierului”, a declarat Fănel Bogos.

Cristina Trăilă, secretar adjunct din Guvern, alături de Mihai Barbu, cei doi pioni din PNL care au intermediat întâlnirea din Bolojan și Bogos

Anchetatorii DNA Iași au pus-o, marți, sub acuzare pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Procurori susțin că aceasta l-ar fi sprijinit pe Mihai Barbu, în demersurile de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A. (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. (Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor) Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul Fănel Bogos, omul de afaceri cu care Ilie Bolojan s-a întâlnit în biroul său de la Palatul Victoria.