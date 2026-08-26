Tânăr reținut pentru tentativă de omor după ce a lovit cu cuțitul alți doi tineri în timpul unui conflict pe stradă

Polițiștii din cadrul Secţiei nr. 7 Poliție Rurală Plenița, Dolj, au fost sesizaţi de un tânăr, de 20 de ani, cu privire la faptul că a fost implicat într-o altercație, în comuna Orodel. În urma cercetărilor efectuate, un alt tânăr, din comuna Orodel, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru tentativă la omor calificat. El urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.

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Poliţiştii s-au deplasat de urgență la fața locului după ce au fost sesizați că pe o stradă din comuna Ordodel a izbucnit un conflict spontan între mai mulți tineri. Trei tineri cu vârste cuprinse între 24 și 32 de ani au necesitat îngrijiri medicale de specialitate, doi dintre aceștia prezentând leziuni la nivelul capului și corpului.

Un tânăr de 20 de ani, reținut pentru tentativă de omor

Cercetările au fost preluate de poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Dolj, activitățile investigative și de cercetare penală fiind desfășurate sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor reale și luării măsurilor legale care se impun.

În urma cercetărilor efectuate și probatoriului administrat, un tânăr de 20 de ani, din comuna Orodel, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru tentativă la omor calificat, fiind bănuit că i-ar fi lovit cu un obiect tăietor-înțepător pe doi tineri, de 22 și 32 de ani.

Astăzi, tânăul reținut va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.