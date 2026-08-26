Senatorul PSD, Daniel-Cătălin Zamfir, a deschis dezbaterile parlamentare de miercuri, 26 august, pe tema așa-numitului „amendament Fritz”. Zamfir i-a acuzat pe „colegii din USR” că nu sunt interesați de nevoile românilor, ci doar de salvarea liderului lor, Dominic Fritz, de la depunerea mandatului de primar al municipiului Timișoara.

„De când s-a născut politic, USR a avut un singur obiectiv: să moară PSD. Au lucrat ani de zile pentru a săpa groapa PSD-ului. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea foarte adânc în ea. Românii urăsc pe cei care dezbină. Vă doresc drum bun și cale bătută, neomarxiștilor croasantiști, în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme”, afirmă senatorul PSD, Daniel Zamfir.

Vot crucial în Senat. A început ședința care decide soarta politică a lui Dominic Fritz. Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”, intră la vot

Comisia Juridică şi cea de Constituţionalitate din Senat s-au întrunit în şedinţă comună, miercuri, de la ora 10.00, pentru raportul comun la Legea ANI, după ce aceasta a fost întoarsă la Parlament, în urma deciziei de neconstituționalitate a CCR. Legea ANI merge la vot final în Senat în forma adoptată de Camera Deputaților, cu „amendamentul Fritz”, fără „amendamentul Mirabela”. Votul din Comisie a fost: 20 la 4 pentru raportul de admitere în forma de la Camera Deputaților.