Olga Borșcevschi
11 oct. 2025, 13:49, Știri politice
Președintele Camerei Deputaților, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că luni va fi dat în folosinţă drumul de aproximativ 10 kilometri care leagă Timişoara de autostrada A1.

Fostul ministru al Transporturilor s-a aflat sâmbătă pe șantierul drumului de legătură dintre A 1 și DN 69, care conectează rutier Timișoara la autostradă.

„Este un proiect pe care, într-o proporție foarte mare, l-am gestionat (…) cât timp am fost ministru al Transporturilor. Îi felicit pe constructori, care au preluat acest proiect de la prima firmă (cu care s-a reziliat contractul – n.r.) și foarte repede au reușit să facă expertize și toate celelalte diligențe și să ajungă în stadiul în care suntem astăzi, astfel încât, în două zile, să poată fi dați în circulație acești 10 kilometri. Este, de fapt, un drum expres spre autostradă, o nouă descărcare de pe A 1 la Timișoara. Aceasta mă bucură, la fel cum mi-aș dori ca, în perioada următoare, să fie cât mai multe proiecte de investiție, fie că vorbim de investiții locale, de (programul – n.r.) Anghel Saligny, de lucruri pe care le fac autoritățile locale sau proiecte de investiții mari”, a declarat Sorin Grindeanu.

În lungime de 10 kilometri, tronsonul rutier este construit la profil de drum național cu patru benzi (câte două benzi pe sens) și va permite un acces mult mai rapid între autostradă și Municipiul Timișoara.

Contractul pentru finalizarea construcției are o valoare de 238,88 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX  

