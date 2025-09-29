Prima pagină » Știri politice » Conflictul transnistrean, PIEDICĂ între Moldova și UE / Maia Sandu: Există și al doilea scenariu / Kremlin: Aproape IMPOSIBIL să discutăm

29 sept. 2025, 16:43
Maia Sandu spune că vrea ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană, ca „țară reîntregită”, și așteaptă soluții de la instituțiile și statele europene, cu privire la conflictul trasnistrean. În replică, de la Kremlin, mesajul este că actuala conducere de la Chișinău „obstrucționează” soluționarea problemei transnistrene.

Președinta Maia Sandu a fost întrebată, luni, dacă țara va adera la Uniunea Europeană cu sau fără Transnistria.

„Aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic, asta scrie în actele Uniunii Europene. Ambele țări, și Republica Moldova, și Ucraina au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile euro-europene și statele membre să găsească o soluție”, a răspuns aceasta, într-o conferință de presă, după încheierea scrutinului parlamentar.

Sandu acuză Federația Rusă că își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și precizează că există și un „al doilea scenariu” pentru integrare fără Transnistria, „în doi pași”

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită. Dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate, pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării, pentru această situație există și al doilea scenariu care înseamnă aderare la UE în doi pași”, explică aceasta.

De partea cealaltă, Kremlinul spune, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că actualele autorități moldovene refuză să poarte discuții cu Federația Rusă și obstrucționează soluționarea problemei transnistrene.

„În ceea ce privește soluționarea (n.r. conflictului), aceasta este o problemă extrem de dificilă. Având actuala conducere moldovenească drept interlocutor face cu siguranță foarte dificil și aproape imposibil să discutăm despre acest lucru acum”, declară Peskov, citat de TASS.

„Acest lucru se referă la conducerea moldovenească, ceea ce exclude efectiv dialogul cu Federația Rusă”, a adăugat el.

Forțele de menținere a păcii ruse au fost introduse în zona de conflict armat în urma semnării unui acord cu Moldova, la 21 iulie 1992, pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. În prezent, armata rusă lucrează alături de căștile albastre din Moldova și Transnistria pentru a menține pacea în regiune.

