Prima pagină » Știri politice » Octavian Berceanu, scrisoare deschisă către Diana Buzoianu: „Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”

Octavian Berceanu, scrisoare deschisă către Diana Buzoianu: „Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”

Octavian Berceanu, scrisoare deschisă către Diana Buzoianu: „Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu și fost politician REPER, a notat o scrisoare deschisă către Diana Buzoianu, Ministrul Mediului. Prin intermediul scrisorii, fostul comisar general îi cere ministrului să se deplaseze personal către zona din Sintești pentru a vedea că sute de mii de cetățeni respiră un aer poluat provocat de arderea deșeurilor și a cablurilor.

Octavian Berceanu descrie situația din Sintești ca fiind una îngrijorătoare, punând accent pe sănătatea localnicilor din zonă.

Octavian Berceanu

„Scrisoare deschisă adresată Doamnei Diana Buzoianu, încă ministru în Ministerul Mediului – România

Vă rog, în numele a jumătate de milion de bucureșteni care locuiesc în sudul Capitalei, să faceți o ultimă vizită de lucru în Sintești și să vedeți ce se ascunde în spatele satului și în spatele cifrelor cu care se laudă Garda Naţională de Mediu.

Acei copii fortați să stea de mai multe ori pe zi lângă focurile de cabluri nu au nicio vină ca să fie condamnați la moarte. Un adult ar rămâne în pat bolnav trei zile după 30 de minute de inhalat fumul extrem de toxic de cabluri. Am testat pe plămânii mei”, a scris Octavian Berceanu pe Facebook.

„Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”

Fostul general al Gărzii Naționale de Mediu îi reproșează Dianei Buzoianu că nu a reușit să opească până acum persoanele implicate în aceste arderi ilegale de deșeuri.

„Poate veți simți de ce zecile de copii din Sintești și miile de copii din țară, afumați de focurile de deșeuri și fără apă curentă nu vor fi primiți niciodată într-o școală și au soarta unor refugiați de război chiar dacă sunt la 15 km de Guvernul României”, i-a transmis Berceanu Dianei Buzoianu, cerându-i să meargă în teren pentru a vedea situația.

Vă rog să nu faceți un exercitiu de imaginație cu copiii care păzesc focul din poză, din Sintești, cu muntele de gunoi pe fundal! Nu reprezintă nici 1% din grozăvia peisajului pe care-l găsiți în spatele satului. (…) Reforma începe din interior, din interiorul fiecăruia! E valabil și la Ministerul Mediului. Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?

P.S. Munca colegilor și a mea de a merge de 4 ori pe săptămână în Sintești, nu o dată în mandat și de a opri arderile de deșeuri care în 2021 erau contravenții dar azi sunt infracțiuni, a fost pentru a salva viețile copiiilor cărora le dăruiam bomboane ca să le ceară părinților să nu-i mai pună la afumat și care erau obligați să stea în fumul gros, zilnic. Sunt prețioase dincolo de scuze viețile zecilor de mii de copii din sudul orașului care respiră aerul extrem de otrăvit”, a mai notat Octavian Berceanu.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
FLASH NEWS Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
15:59
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
ENERGIE Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
15:34
Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
FLASH NEWS AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
14:52
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
FLASH NEWS Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
14:23
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Cele mai noi

Trimite acest link pe