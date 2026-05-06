Octavian Berceanu, scrisoare deschisă către Diana Buzoianu: „Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”

Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu și fost politician REPER, a notat o scrisoare deschisă către Diana Buzoianu, Ministrul Mediului. Prin intermediul scrisorii, fostul comisar general îi cere ministrului să se deplaseze personal către zona din Sintești pentru a vedea că sute de mii de cetățeni respiră un aer poluat provocat de arderea deșeurilor și a cablurilor.

Octavian Berceanu descrie situația din Sintești ca fiind una îngrijorătoare, punând accent pe sănătatea localnicilor din zonă.

„Scrisoare deschisă adresată Doamnei Diana Buzoianu, încă ministru în Ministerul Mediului – România Vă rog, în numele a jumătate de milion de bucureșteni care locuiesc în sudul Capitalei, să faceți o ultimă vizită de lucru în Sintești și să vedeți ce se ascunde în spatele satului și în spatele cifrelor cu care se laudă Garda Naţională de Mediu. Acei copii fortați să stea de mai multe ori pe zi lângă focurile de cabluri nu au nicio vină ca să fie condamnați la moarte. Un adult ar rămâne în pat bolnav trei zile după 30 de minute de inhalat fumul extrem de toxic de cabluri. Am testat pe plămânii mei”, a scris Octavian Berceanu pe Facebook.

„Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat?”

Fostul general al Gărzii Naționale de Mediu îi reproșează Dianei Buzoianu că nu a reușit să opească până acum persoanele implicate în aceste arderi ilegale de deșeuri.

„Poate veți simți de ce zecile de copii din Sintești și miile de copii din țară, afumați de focurile de deșeuri și fără apă curentă nu vor fi primiți niciodată într-o școală și au soarta unor refugiați de război chiar dacă sunt la 15 km de Guvernul României”, i-a transmis Berceanu Dianei Buzoianu, cerându-i să meargă în teren pentru a vedea situația. Vă rog să nu faceți un exercitiu de imaginație cu copiii care păzesc focul din poză, din Sintești, cu muntele de gunoi pe fundal! Nu reprezintă nici 1% din grozăvia peisajului pe care-l găsiți în spatele satului. (…) Reforma începe din interior, din interiorul fiecăruia! E valabil și la Ministerul Mediului. Cum să biruiți mafia dacă v-a dovedit un sat? P.S. Munca colegilor și a mea de a merge de 4 ori pe săptămână în Sintești, nu o dată în mandat și de a opri arderile de deșeuri care în 2021 erau contravenții dar azi sunt infracțiuni, a fost pentru a salva viețile copiiilor cărora le dăruiam bomboane ca să le ceară părinților să nu-i mai pună la afumat și care erau obligați să stea în fumul gros, zilnic. Sunt prețioase dincolo de scuze viețile zecilor de mii de copii din sudul orașului care respiră aerul extrem de otrăvit”, a mai notat Octavian Berceanu.

Sursă foto: Mediafax Foto