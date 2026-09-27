Siegfried Mureșan face un nou apel la PSD și la Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt „buni români” și îi votează guvernul

Siegfried Mureșan face un nou apel către PSD și liderul partidului, Sorin Grindeanu, să susțină în Parlament Guvernul propus de el. Premierul desemnat le cere social-democraților să demonstreze prin vot că nu au fost motivați de „interese străine” în ceea ce privește guvernarea României.

Mesajul lui Mureșan vine în contextul acuzațiilor și informațiilor apărute în urma unui articol publicat de The Wall Street Journal, referitoare la presupusa implicare a Statelor Unite în schimbarea Guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu a respins acuzațiile și a declarat că demiterea fostului Executiv nu a avut legătură cu o înțelegere cu americanii.

„Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din «The Wall Street Journal»”, a transmis Siegfried Mureșan.

Mureșan: „Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie”

Premierul desemnat susține că votul de învestitură al viitorului Guvern reprezintă o ocazie pentru PSD și Sorin Grindeanu de a clarifica poziția partidului în raport cu acuzațiile privind presupusele influențe externe.

„Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării”, a afirmat Mureșan.

PSD a anunțat anterior că nu va vota Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Decizia a fost luată de conducerea partidului, iar Sorin Grindeanu a reafirmat ulterior că social-democrații nu susțin noul Executiv.

„Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene”

În același mesaj, Siegfried Mureșan a vorbit despre politica externă pe care spune că viitorul Guvern ar urma să o promoveze.

„Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii. Parteneriate pe picior de egalitate care să facă bine românilor”, a declarat premierul desemnat.