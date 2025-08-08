Prima pagină » Știri politice » CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre

CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre

08 aug. 2025, 12:46, Știri politice
CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre

Ministerul Afacerilor Externe a transmis instrucțiuni în scris tuturor misiunilor și oficiilor consulare pentru deschiderea Cărților de condoleanțe în memoria lui Ion Iliescu, dar și protocolului asociat acestora. Funeraliile naționale implică inclusiv aceste elemente de omagiere.

În ziua înmormântării fostului președinte Ion Iliescu, a izbucnit o controversă care a avut-o în prim-plan pe Oana Țoiu, ministru de resort. Aceasta ar fi refuzat să „deschidă Cărți de condoleanțe pentru Ion Iliescu”.

În social media și în spațiul public s-au propagat informații potrivit cărora ministra Oana Țoiu „a dat dispoziție să nu se deschidă cartea de condoleanțe pentru Ion Iliescu la nicio reprezentanță diplomatică a României”.

MAE a replicat că este „o știre falsă”.

„Au fost pregătite instrucțiuni încă dinainte de decesul președintelui. MAE le-a transmis imediat ce au fost decise funeraliile naționale, la nivel guvernamental, către toate misiunile. Au fost deschise cărți (n.r. de condoleanțe). Ambasadele au și pus pe paginile lor de Facebook imagini cu steagul în bernă, toate elementele de protocol și logistică transmise de către Centrală. (…) E genul tipic de știre falsă”, spune Andrei Țărnea, director de Comunicare la MAE, pentru Gândul.

Mai multe ambasade ale României au anunțat, pe 6 august, deschiderea cărților de condoleanțe.

Ambasada României în Statele Unite anunță decesul fostului președinte Ion Iliescu, primul președinte ales în mod liber al țării după căderea comunismului în 1989. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați.

Cei care doresc să-și transmită gândurile și condoleanțe fostului președinte pot face acest lucru la Ambasada României în Statele Unite (1680 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007) joi, 7 august, între orele 10.00-17.00.

Misiunea diplomatică a României de la Sofia a scris că deschiderea Cărții de Condoleanțe, pe 7 august, „a oferit prilejul numeroșilor reprezentanți ai autorităților țării de reședință, ambasadorilor și membrilor corpului diplomatic acreditați în Republica Bulgaria, precum și altor cetățeni români și bulgari, să își exprime respectul și compasiunea față de trecerea în neființă a fostului șef al Statului Român”.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață pe 5 august. Guvernul a declarat zi de doliu național, pe 7 august. Fostul șef de stat a fost înmormântat cu onoruri miliare, potrivit legii ceremoniilor oficiale.

