Cosmin Corendea, reacție la declarația Oanei Țoiu în ceea ce privește ajutorul pentru Ucraina: „Ajutăm suficient Ucraina pentru a putea rezista”

După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că România trebuie să treacă de la ajuta Ucraina să reziste la a o ajută să câștige, Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a venit cu o reacție, în exclusivitate pentru Gândul. Acesta spune că declarația Oanei Țoiu este una iresponsabilă care poate fi asociată cu poziționarea României, ceea ce poate conduce la un conflict diplomatic.

„Cred că România ajută suficient Ucraina. A făcut-o, continuă să o facă mai mult decât alte țări care au mult mai mare capacitatea să ajute Ucraina să câștige decât o are România. Contribuția României, fiind limitată din foarte multe puncte de vedere, nu poate aduce decât un plus, dar nu în plus care să fie decisiv în ceea ce privește soarta războiului din Ucraina.

Evident că faptul că Rusia a invadat Ucraina și că este agresor în această ecuație destabilizează diplomatic toată această regiune și România, într-adevăr, este într-o poziție sensibilă în care este vecin cu Ucraina, pe de o parte, pe de altă parte, nu-și permite, din punctul meu de vedere, să disturbe un astfel de mamut, un astfel de gigant, cum este Rusia”, a declarat Cosmin Corendea.

„Mă îndoiesc că România are capacitatea să fie decizională”

Mai mult, Cosmin Corendea spune că declarația ministrului de externe a fost „mai mult politică decât diplomatică”.

„Rusia este de 300 de ani în poziția aceasta lângă noastă și nu a pierdut niciun război. Mă îndoiesc că România are capacitatea să fie decizională în ceea ce privește acest conflict din Ucraina. Declarația doamnei ministru este o declarație mai mult politică decât diplomatică. Nu are nicio legătură.

Dânsa folosește aceste declarații poate pentru a ne pregăti pentru o escaladare a contribuției României la acest război. Am donat sisteme Patriot, facilităm camioanele cu grâne care trec prin România. Cred că ajutăm Ucraina suficient pentru a putea rezista sau pentru a-și putea continua războiul propriu, pentru că la sfârșitul zilei trebuie să ne reamintim că acest război nu este al României, iar România nu este parte în acest conflict”, a adăugat Cosmin Corendea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

MApN aruncă BOMBA: „România nu cumpăra nici Iron Dome, nici Spyder!” Pe ce dăm 2 mld. € în timp ce ministrul Bioterra – Moșteanu face gafă după gafă?

DNA confirmă ceea ce Anastasiu neagă: că vicepremierul a fost denunțător

Viktor Orbán amenință, la Băile Tușnad, că va bloca bugetul UE pe șapte ani. CONDIȚIA categorică pusă de premierul ungar