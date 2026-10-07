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Cristela Georgescu, revoltată la ieșirea de la DIICOT: ”Am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine”. Soția fostului prezidențiabil, a doua zi consecutivă la percheziții și audieri

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Soția lui Călin Georgescu a fost miercuri, pentru a doua oară, la sediul DIICOT, pentru a asista la perchezițiile informatice. După încheierea procedurilor, Cristela Georgescu a vorbit despre modul în care se desfășoară perchezițiile informatice și a explicat ce au verificat anchetatorii.

Cristela Georgescu: ”Ca mamă, am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea”

Soților Georgescu le-au fost verificate zeci de dispozitive electronice, iar soția fostului candidat la prezidențiale a explicat, emoționată, că s-a simțit ”torturată” în timp ce îi erau afișate fotografii cu copiii săi.

„Telefoane, stick-uri sau hard-disc-uri externe, se face o copie după ele. Asta e tot ce se întâmplă, nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat piranic și nedemocratic. Ca mamă, am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a mai explicat soția fostului candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate. Fostul prezidențiabil și soția sa, a doua zi consecutivă la percheziții și audieri

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și soția acestuia, Cristela, au revenit miercuri, 7 octombrie, la sediul DIICOT, unde anchetatorii au continuat clonarea mediilor de stocare ale dispozitivelor electronice ridicate la perchezițiile efectuate în vila lor din Mogoșoaia.

În urmă cu o zi, cei doi au petrecut aproape opt ore la percheziții informatice și audieri. Astăzi, procurorii DIICOT au decis să pună sechestru pe mai multe conturi dechise pe numele fostului prezidențiabil.

Tribunalul București a respins, miercuri, ca neîntemeiată, contestația formulată de fostul candidat la prezidențiale împotriva sechestrului instituit de procurori asupra vilei sale din Mogoșoaia. Călin Georgescu va trebui să achite statului suma de 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Hotărârea instanței este definitivă. De asemenea, procurorii DIICOT au anunțat că au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

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