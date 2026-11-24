Fostul premier și candidat la alegerile prezidențiale din 2025, Victor Ponta, a reacționat acid după ce procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane acuzate că au fabricat și distribuit imaginile false cu presupusa întâlnire secretă, dovedidă falsă, dintre el, Nicușor Dan și Florian Coldea. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare,Ponta califică întregul demers drept „încă o mascaradă” și susține că doar executanții au fost trași la răspundere, în timp ce adevărații vinovați și finanțatori din spatele operațiunii rămân nepedepsiți.

„Din păcate, eu văd încă o mascaradă. Au fost trimiși în judecată cinci «acari Păun» – cinci papagali care nici măcar n-au reușit să facă un fals de calitate. Orice om de bună-credință s-a prins imediat că pozele erau false (doar Elena Lasconi și Mihai Gâdea au crezut că sunt adevărate)!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta: „Au primit o comandă și au fost plătiți de niște responsabili dintr-un staff electoral”

Fostul candidat la Președinție susține că persoanele trimise în fața instanței nu aveau nicio miză personală în scrutinul prezidențial și că ar fi acționat la comanda unor membri dintr-o echipă de campanie, precizând că persoanele vizate de falsuri ar cunoaște deja cine a inițiat și finanțat întreaga acțiune.

„Problema adevărată e că oamenii ăștia, marii «criminali» acuzați de «grup infracțional organizat», nu candidau la prezidențiale și nu aveau nicio treabă nici cu Nicușor, nici cu Ponta. Au primit o comandă și au fost plătiți de niște responsabili dintr-un staff electoral, ca să ajute un candidat. Noi, cei vizați, am aflat și a cui a fost ideea, și cine a plătit!Dar «la pușcărie» (bineînțeles, cu suspendare) o să meargă niște simpli executanți. O să mai primească niște bani ca să-și țină gura și gata!”, a mai afirmat fostul prim-ministru.

Acuzații privind lipsa de transparență și erodarea încrederii în justiție

Totodată, Victor Ponta face legătura între acest dosar și anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, acuzând autoritățile că nu au prezentat nici până acum dovezi concludente și că adevărații responsabili din spatele manipulărilor electorale sunt protejați.

„În decembrie s-au anulat alegerile prezidențiale și nimeni n-a prezentat vreo probă serioasă care să justifice anularea.Pe urmă, în 2025, în ultima zi de campanie, au fost lansate și folosite niște poze false cu doi candidați importanți. Și n-o să ne spună nimeni oficial cine sunt adevărații inițiatori și finanțatori! Numai șobolănii, minciuni, aranjamente cusute cu ață albă și adevăruri îngropate! După care ne mirăm că oamenii nu mai au încredere în alegeri, în democrație, în justiție și în statul de drept?”, a conchis Victor Ponta.

Cinci persoane trimise în judecată de DIICOT

Reacția fostului premier vine după ce procurorii DIICOT din Structura Centrală au anunțat marți trimiterea în judecată,la Curtea de Apel București, a cinci inculpați cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Potrivit rechizitoriului, în martie–aprilie 2025, gruparea a finanțat și realizat o filmare înscenată pe timp de noapte,folosind actori machiați profesionist și autoturisme similare celor utilizate de persoanele publice vizate, ulterior aplicând fețele acestora prin editare video. Pe 1 mai 2025, cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale,cinci fotografii extrase din acest material au fost publicate pe o rețea de socializare de Elena Lasconi, sugerând o întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea.