Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că are „un reproș mai substanțial” la adresa președintelui Nicușor Dan, pentru lipsa unui raport oficial privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Liderul UDMR susține,într-un interviu pentru Adevărul, că tăcerea instituțiilor alimentează teoriile conspiraționiste și i-a oferit liderului AUR,George Simion, avantajul de a prezenta primul propria versiune asupra evenimentelor.

Kelemen Hunor: „Avem un deficit de democrație, oamenii nu au încredere în instituțiile statului”

Liderul UDMR a subliniat că absența unui document credibil care să clarifice motivele anulării alegerilor devine cu atât mai gravă după ce George Simion a prezentat un raport propriu pe această temă, chiar dacă demersul liderului AUR a avut o miză exclusiv politică.

„Și, mai ales după ce a făcut Simion ieri, devine și mai gravă această lipsă de comunicare a unui raport, ce s-a întâmplat atunci. Pe de o parte, oamenii au fel de fel de teorii conspiraționiste, ce s-a întâmplat, nu au încredere în instituțiile statului. Din acest punct de vedere, avem un deficit de democrație, fiindcă nimeni nu ne-a explicat foarte corect și cu un raport credibil ce s-a întâmplat”, a afirmat președintele UDMR.

Potrivit lui Kelemen Hunor, orice explicații ulterioare vor fi inevitabil raportate la discursul lansat deja de președintele AUR.

„A ieșit aseară George Simion și el a vorbit primul. Deci, din acest punct de vedere, are un avantaj. Indiferent când și cine va mai veni cu un raport, cu niște argumente, toată lumea se va raporta, acele explicații, la raportul lui Simion,care a fost un raport politic până la urmă, a fost gest politic. A fost, dacă vreți, parte din campania de reinventare a lui Simion politic. Deci nu au fost informații noi, argumente noi, dar președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să iasă demult cu un raport”, a declarat Kelemen Hunor.

Nicușor Dan, susținut de UDMR la alegerile prezidențiale

Kelemen Hunor a reamintit că formațiunea sa l-a susținut pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale,după ce Crin Antonescu nu a intrat în finala prezidențială, și a apreciat că șeful statului a reușit să mențină România pe o direcție corectă. Cu toate acestea, lipsa explicațiilor oficiale despre scrutinul anulat din 2024 rămâne, în opinia sa, o problemă majoră.

„După un an și jumătate, eu n-aș vrea să fac evaluările așa cum fac foștii susținători ai lui Nicușor Dan, fiindcă nu e cazul, nu e momentul. Am multe chestiuni de reproșat, eventual, multe lucruri de susținut, a reușit să susțină România într-o direcție corectă. Sigur, dacă vreți să reproșez ceva, am un singur reproș mai substanțial: lipsa raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Și asta rămâne în continuare o problemă foarte, foarte reală”, a declarat Kelemen Hunor.