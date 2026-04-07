Criză electorală în sudul Republicii Moldova. Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite anterior pentru 21 iunie 2026, au fost din nou amânate. Curtea de Apel Sud, din Cahul, a suspendat hotărârile adoptate de legislativul regional privind organizarea scrutinului.

Instanța a admis cererea Oficiului teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a dispus suspendarea tuturor deciziilor adoptate de Adunarea Populară pe 17 martie 2026. Este vorba despre hotărârile prin care fusese stabilită data scrutinului, aprobată componența Comisiei Electorale din Găgăuzia și regulamentul de organizare a alegerilor.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile.

În aceste condiții, organizarea alegerilor în luna iunie devine incertă. Șeful Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, Serghei Cernev, susține că soluția pentru depășirea blocajului ar putea veni doar printr-un efort comun al instituțiilor de la nivel central.

„Va exista o ieșire din situație, iar eu văd doar una – Adunarea Populară, Parlamentul Republicii Moldova și Guvernul să creeze comisii de conciliere, să analizeze cum pot fi organizate aceste alegeri, în baza cărei legislații și în ce cadru vor avea loc. Să elaboreze o foaie de parcurs și să meargă pe această cale”, a spus Cernev, pentru Teleradio-Moldova.

Cerc „vicios” al amânărilor

Criza din jurul alegerilor din Găgăuzia durează de mai bine de un an. Mandatul actualei Adunări Populare a expirat, însă un nou scrutin nu a putut fi organizat. Programate inițial pentru 16 noiembrie 2025, alegerile au fost ulterior mutate pentru 22 martie 2026. Totuși, instanța a anulat decizia privind completarea componenței organului electoral, ceea ce a făcut imposibilă desfășurarea scrutinului parlamentar.

Blocajul este alimentat și de neconcordanțele dintre legislația autonomiei și normele electorale naționale. În timp ce legislația găgăuză folosește noțiunea de „Comisie Electorală Centrală”, noul Cod electoral al Republicii Moldova operează cu termenul de „Consiliul Electoral Central”. Din cauza acestei diferențe, instanțele au declarat ilegale mai multe decizii ale Adunării Populare, iar organul electoral a rămas incomplet.

Chișinăul insistă asupra armonizării legislației și susține că regulile de organizare a alegerilor din autonomie trebuie aliniate cadrului național. Comratul, în schimb, insistă că autonomia trebuie să își păstreze dreptul de a-și constitui independent propriul organ electoral și de a organiza alegeri în baza legii privind statutul său special.

Tensiunile au crescut după ce Ministerul Justiției din Republica Moldova a sesizat Curtea Constituțională și i-a cerut să verifice constituționalitatea prevederilor din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei care stabilesc că Adunarea Populară aprobă componența organului electoral al autonomiei.

Astăzi, Găgăuzia înseamnă trei regiuni sărace cu puțin peste 100.000 de locuitori (Vulcănești, Ceadîr-Lunga și Comrat), puternic ruralizate și dependente de ajutor și finanțări fie de la Chișinău, din UE, Turcia și, mai nou, și România. Găgăuzii manifestă în prezent o apropiere politică și culturală clară față de Rusia și, într-o măsură similară, față de Turcia. În regiune s-au păstrat multe dintre vestigiile arhitectonice ale URSS, precum statuile lui Lenin. Teritoriul Găgăuziei se situează în stepa Bugeacului și are o suprafață de aproximativ 1.500 de km pătrați (mai puțin de jumătate din suprafața județului Giurgiu).

Adunarea Populară a Găgăuziei este formată din 35 de deputați. Alegerile se desfășoară pe circumscripții uninominale: UTA este împărțită în 35 de circumscripții electorale, iar din fiecare este ales câte un candidat.

În cadrul referendumului din 20 octombrie 2024 cu privire la integrarea în UE a Republicii Moldova, 95% dintre alegătorii din regiunea Găgăuzia au votat împotriva aderării la Uniune.

Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă a Republicii Moldova (UTA Găgăuzia), reintegrată pașnic în 1994. Republica Comrat (găgăuză: Komrat Respublikası) a fost o republică autonomă de facto, care a existat timp de cinci zile, în iarna anului 1906, în timpiul unei răscoale țărănești din Basarabia izbucnită în cadrul mai larg al Revoluției ruse din 1905.

