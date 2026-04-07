Ciprian Ciucu anunță dezastru după Nicușor Dan, la Primăria Capitalei: peste 200 de milioane de euro din fonduri UE sunt în pericol! / două treimi din proiecte, cu riscuri

Invitat la emisiunea, Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu a declarat, marți, că peste 200 de milioane de euro din fonduri UE pentru Primăria Capitalei sunt în pericol de a fi pierdute.

„Am un raport pe care l-am cerut de când sunt primar. S-au făcut proiecte nu foarte multe, dar nici foarte puține, vreo 20, dintre care spre două treimi au risc de dezangajare. Înseamnă că nu vor fi atinși indicatorii lor și că nu vom mai primi banii sau va trebui să le susținem din bugetul local. Vorbim de vreo 200 de milioane de euro. Semaforizarea inteligentă este unul dintre proiectele vizate”, a spus primarul general.

„Am avut două luni hardcore, vorbeam singur”, a mai spus Ciprian Ciucu, referindu-se la începutul activității sale de primar general. Vezi mai multe AICI.

Ciprian Ciucu a criticat schema de personal supradimensionată a instituției pe care o conduce din decembrie 2025. Liberalul apreciază că toți predecesorii săi au umflat artificial organigrama.

Fostul edil al Sectorului 6 a subliniat că nu vizează concedieri în PMB, însă există o inflație de personal, ”un monstru administrativ”. Vezi mai multe AICI.

