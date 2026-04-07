Ciprian Ciucu anunță dezastru după Nicușor Dan, la Primăria Capitalei: peste 200 de milioane de euro din fonduri UE sunt în pericol! / două treimi din proiecte, cu riscuri

Invitat la emisiunea, Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu a declarat, marți, că peste 200 de milioane de euro din fonduri UE pentru Primăria Capitalei sunt în pericol de a fi pierdute.

„Am un raport pe care l-am cerut de când sunt primar. S-au făcut proiecte nu foarte multe, dar nici foarte puține, vreo 20, dintre care spre două treimi au risc de dezangajare. Înseamnă că nu vor fi atinși indicatorii lor și că nu vom mai primi banii sau va trebui să le susținem din bugetul local. Vorbim de vreo 200 de milioane de euro. Semaforizarea inteligentă este unul dintre proiectele vizate”, a spus primarul general.

„Am avut două luni hardcore, vorbeam singur”, a mai spus Ciprian Ciucu, referindu-se la începutul activității sale de primar general. Vezi mai multe AICI.

Ciprian Ciucu a criticat schema de personal supradimensionată a instituției pe care o conduce din decembrie 2025. Liberalul apreciază că toți predecesorii săi au umflat artificial organigrama.

Fostul edil al Sectorului 6 a subliniat că nu vizează concedieri în PMB, însă există o inflație de personal, ”un monstru administrativ”. Vezi mai multe AICI.

Citește și

ULTIMA ORĂ George Simion, reacție virulentă la închiderea Realitatea TV: „Lovitura de stat merge mai departe”
16:02
George Simion, reacție virulentă la închiderea Realitatea TV: „Lovitura de stat merge mai departe”
CONTROVERSĂ Ponta a primit tot dosarul DIICOT în scandalul pozelor postate de Lasconi în campania electorală: ”Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii”
15:46
Ponta a primit tot dosarul DIICOT în scandalul pozelor postate de Lasconi în campania electorală: ”Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii”
FLASH NEWS USR spune că Oana Ţoiu repară ce s-a stricat în 20 de ani şi după cinci milioane de lei pierduţi
15:41
USR spune că Oana Ţoiu repară ce s-a stricat în 20 de ani şi după cinci milioane de lei pierduţi
FLASH NEWS Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
14:03
Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
FLASH NEWS AUR vrea să anuleze în instanţă taxa de „dezvoltare urbană” impusă de primarul Daniel Băluță
13:55
AUR vrea să anuleze în instanţă taxa de „dezvoltare urbană” impusă de primarul Daniel Băluță
FLASH NEWS Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer
13:45
Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un dezgheț masiv în Arctica eliberează carbon înghețat de mii de ani

