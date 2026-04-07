Prima pagină » Știri politice » Ponta a primit tot dosarul DIICOT în scandalul pozelor postate de Lasconi în campania electorală: ”Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii”

Ponta a primit tot dosarul DIICOT în scandalul pozelor postate de Lasconi în campania electorală: ”Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii”

Ponta a primit tot dosarul DIICOT în scandalul pozelor postate de Lasconi în campania electorală: "Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii"
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a dezvăluit că a primit, ca persoană vătămată, tot dosarul de la DIICOT, în  scandalul de anul trecut, generat de pozele postate de Elena Lasconi în campania electorlă, care viza o întâlnire între Nicușor Dan, Ponta si Coldea.

Victor Ponta: ”Procurorii și polițiștii și-au făcut datoria”

Fostul premier al României susține că procurorii și polițiștii și-au făcut datoria și a dezvăluit numele celor două persoane care ar fi fost autorii întregii operațiuni: Ioana Răducă și Liviu Popescu, mărturisește Ponta.

Victor Ponta menționează că cei doi au influențat-o pe Elena Lasconi să posteze pozele, fără ca fosta candidată la prezidențiale să știe însă că, de fapt, era și aceasta, la rândul său, ”victima” acestei eschocherii, puse în scenă chiar de cei care au încurajat-o în acest scandal.

”Am primit, ca persoană vătămată, tot dosarul de la DIICOT! Procurorii și polițiștii și-au făcut datoria! Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii: doi oameni de bază ai USR, Ioana Răducă și Liviu Popescu! Ei au venit cu pozele fake facute de cei 4 actori (niște simpli executanți care aveau multe contracte cu USR și cu Primaria Bucuresti) și tot ei au prostit-o pe Elena Lasconi sa le publice (EL credea, în ridicola sa naivitate, că cei doi o „consiliază”, neștiind că erau „plantați” langa ea) .

“ Dragoș Ciolac: După ce ne-am întors de la Europa FM, de la Dna Ioana Dogioiu, am intrat în sediul de campanie. Era deja 9.00 seara, 8.30-9.00 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca, eu. (n.r. Ioana Răduca și Liviu Popescu erau consultanții Elenei Lasconi.) Eu eram destul de efervescent că există așa ceva. Și când am intrat în birou la Elena Lasconi am zis, eu sunt fotograf, am 20 de ani de experiență, arătați-mi pozele, să știu pe ce vorbim.
În secunda aia, Liviu Popescu și cu Ioana Răduca m-au dat afară din birou. Au zis, stai liniștit, totul e sub control, ieși afară că nu-ți arătăm nimic. Le-am văzut când le-a văzut toată lumea pe Facebook”, a scris Ponta pe Facebook.

Ponta susține că cei doi de la USR au fost recompensați de Guvernul României

De asemenea, Ponta susține că Ioana Răducă și Liviu Popescu au fost cei care au dictat această ”înșelăciune electorală fără precedent în istoria României”, iar, în ciuda acestui lucru, aceștia au și primit funcții importante în Guvernul României. Radu Miruță i-a dat Ioanei Răducă  postul de director de cabinet la Ministerul Economiei, iar Liviu Popescu a fost propunerea USR pentru Consiliul de Administrație al Radio România și a devenit consilier al purtătorului de cuvânt Ioana Ene Dogioiu.
”Cei doi care au gândit și au participat direct la această înșelăciune electorală fără precedent în istoria României au fost recompensați și ocupă acum poziții importante în Guvernul României!
Ioana Răducă a primit de la Ministrul Radu Miruță postul de director de cabinet la Ministerul Economiei și o sinecură ca membru în Consiliul de Administrație al „Orange” România, deși este jurnalistă și nu are absolut nicio competență nici în domeniul economic, nici în telecomunicații!
Liviu Popescu a fost propunerea USR pentru Consiliul de Administrație al Radio România și a devenit consilier al purtătorului de cuvânt Ioana Ene Dogioiu!
Amândoi sunt acum bugetari de lux, cu funcții și indemnizații consistente, numiți de USR în Guvernul „Bolojan””, a punctat Ponta.

Ponta:”Eu vreau să aflu și să vă spun adevărul! Măcar atât să pot să fac”

În final, Victor Ponta a transmis că scandalul pozelor fake postate de Lasconi nu a avut scopul de a-i face rău lui Nicușor Dan, ci din contră. Fostul premier a punctat că cei care au ”orchestrat” acest joc au fost recompensați, acesta fiind un lucru care dovedește, susține Ponta, faptul că totul a fost un plan foarte bine gândit.
O să aflăm și cine a dat banii pentru actorii care au realizat pozele fake! Și cercul se închide!
Întrebare simplă pentru oamenii care gândesc („focile” se exclud): dacă cei doi chiar au vrut să îi facă ceva atât de rău lui Nicușor Dan și i-au înscenat niște poze false înainte de ziua votului, mai erau ei acum recompensați cu asemenea funcții și avantaje??? Bineînțeles că nu! BINGO! Simplu! Ei au jucat într-un plan, și-au făcut treaba murdară și acum sunt promovați și protejați!
Important este că alegerile au fost anulate în 2024 și nu a răspuns nimeni; pe urmă au fost influențate în 2025 în mod ilegal prin asemenea metode murdare, iar autorii sunt recompensați!
Atunci cum să le mai spunem românilor că votul lor contează? Cum să le vorbim de alegeri corecte și de stat de drept? Cât timp vinovații dovediți se bucură liniștiți de foloasele necinstite?
Eu vreau să aflu și să vă spun adevărul! Măcar atât să pot să fac!
Daca asteptati un documentar de la “Recorder” pe acest caz o sa îmbătrâniți si tot nu o sa il vedeti”, a încheiat Ponta.

