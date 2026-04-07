Prima pagină » Știri externe » Trump li s-a adresat maghiarilor prin telefon. JD Vance l-a sunat pe președintele american în timpul discursului de la Budapesta. Ce mesaj a transmis

Trump li s-a adresat maghiarilor prin telefon. JD Vance l-a sunat pe președintele american în timpul discursului de la Budapesta. Ce mesaj a transmis

Vicepreședintele american, JD Vance, se află în Budapesta într-o vizită specială pentru a-l susține pe premierul Viktor Orban în campania sa electorală. Înainte să își înceapă discursul, Vance l-a sunat pe Donald Trump pentru a transmite un mesaj maghiarilor.

JD Vance: „Domnule președinte, sunteți aici cu aproximativ 5.000 de patrioți maghiari care vă iubesc chiar mai mult decât îl iubesc pe Viktor Orban”.

Donald Trump: „Iubesc Ungaria și îl iubesc pe Viktor Orban. Este un om fantastic. Avem o relație extraordinară și face treabă de minune. […] Sunteți niște oameni incredibili, cu un entuziasm și o strălucire deosebită, pentru că sunteți oameni străluciți și chiar îmi place asta. Aveți un om care va menține țara puternică și bună, iar voi nu aveți problemele pe care le au țările care au permis să fie invadate. Nu există această problemă datorită lui Viktor Orban”.

Vance a sosit marți în capitala Ungariei pentru a transmite un mesaj de susținere din partea lui Trump pentru aliatului său, Viktor Orban. „Am vrut să transmit un semnal tuturor, în special birocraților de la Bruxelles”, a declarat Vance reporterilor în conferința de presă, acuzând Uniunea Europeană că se amestecă în alegeri „pentru a ține sub control poporul Ungariei”.

