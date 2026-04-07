George Simion, liderul AUR, a recţionat imediat, pe facebook, la aflarea veştii că postului Realitatea TV i-a fost retrasă licenţa.

Simion acuză o lovitură de stat şi în acest caz.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim! JOS CENZURA!!! „, scrie George Simion, marţi, pe facebook.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența televiziunii, conform datelor din presă. Motivul ar fi neplata datoriilor televiziunii la bugetul de stat.

Realitatea Plus și-ar fi plătit însă datoriile de stat aferente anului 2025, conform informațiilor din ședința publică a CNA.

Lovitură de teatru: Realitatea Plus se închide! CNA i-a retras licența

Realitatea Plus s-a ales, din nou, cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA