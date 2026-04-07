George Simion, liderul AUR, a recţionat imediat, pe facebook, la aflarea veştii că postului Realitatea TV i-a fost retrasă licenţa.
Simion acuză o lovitură de stat şi în acest caz.
„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim!
JOS CENZURA!!! „, scrie George Simion, marţi, pe facebook.
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența televiziunii, conform datelor din presă. Motivul ar fi neplata datoriilor televiziunii la bugetul de stat.
Realitatea Plus și-ar fi plătit însă datoriile de stat aferente anului 2025, conform informațiilor din ședința publică a CNA.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
