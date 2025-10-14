Prima pagină » Știri politice » Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”

Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”

14 oct. 2025, 22:33, Știri politice
Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”

Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat pentru TVR Info că „Planul Național de Redresare și Reziliență”  va avea prioritate anul viitor, având ca termen final august 2026.

„Celelalte programe sunt pe buget pe stat. PNRR se inchide, Bruxelles nu iti mai da, acolo trebuie sa ne axam.”, a declarat ministrul.

„Cel mai important mesaj al nostru este acela că PNRR va avea prioritate. Pentru simplul motiv că acesta are un termen clar, august anul viitor. Celelalte tipuri de investiții – nu că nu sunt importante – dar ele sunt pe buget de stat, că e Saligny, că e pe Compania Națională de Investiții, iar acolo… cât mai mult posibil, în funcție de resursele de care dispunem.Dar ceea ce trebuie să fie prioritate este PNRR, pentru că acela se închide. Bruxelles-ul nu ne întreabă …. ai scăpat acum o investiție?…aaaa… hai că-ți mai dăm! Nu, nu-ți mai dă! Deci acolo trebuie să ne axăm. Acolo trebuie să prioritizăm, acolo trebuie să avem forță de muncă, pentru că banii s-ar putea pierde”, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Sursa Video: TVR Info

Autorul recomandă: Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”

Citește și

POLITICĂ Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
20:50
Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
POLITICĂ Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate”
20:29
Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate”
POLITICĂ Olguța Vasilescu NU are încredere în Ilie Bolojan: „A avut multe scăpări pe ordonanțele de urgență. Cum să scapi așa ceva în ședința de guvern”
20:22
Olguța Vasilescu NU are încredere în Ilie Bolojan: „A avut multe scăpări pe ordonanțele de urgență. Cum să scapi așa ceva în ședința de guvern”
EXTERNE Pe valul antirusesc, Maia Sandu propune ca premier un moldovean-american, școlit la Moscova, cu conturi în offshore-uri din Insulele Virgine
18:55
Pe valul antirusesc, Maia Sandu propune ca premier un moldovean-american, școlit la Moscova, cu conturi în offshore-uri din Insulele Virgine
POLITICĂ Orban: Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrație și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate
18:13
Orban: Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrație și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Marea necunoscută a păcii la care românii au lucrat decenii, dar n-au fost prezenți la apogeu: „Obama a luat Nobel, însă n-a reușit asta”
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Plată comună la bloc. Toți proprietarii sunt obligați să achite. Nu contează că ai centrală și te-ai separat la gaze
Evz.ro
Europa poate rămâne în beznă. Există o vulnerabilitate periculoasă
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Câți pelerini au trecut anul acesta pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva?
EXTERNE Maria Zaharova îi ia apărarea lui Trump și critică publicația Time: „Numai problemele bolnave psihic ar face așa ceva”
23:59
Maria Zaharova îi ia apărarea lui Trump și critică publicația Time: „Numai problemele bolnave psihic ar face așa ceva”
EXTERNE 🚨 Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani
23:26
🚨 Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Diaconescu: „După Dan va veni un președinte care ne va face să ne fie dor de NICUȘOR”
23:05
Dan Diaconescu: „După Dan va veni un președinte care ne va face să ne fie dor de NICUȘOR”
VIDEO LUPTE de stradă înaintea meciului Italia – Israel. Manifestanții pro-Palestina au pornit violențele. Forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă
22:40
LUPTE de stradă înaintea meciului Italia – Israel. Manifestanții pro-Palestina au pornit violențele. Forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă
ACTUALITATE Se mai pot organiza anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei? Ce spune ministrul Cseke Attila: „Noi susținem ce decide coaliția”
22:34
Se mai pot organiza anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei? Ce spune ministrul Cseke Attila: „Noi susținem ce decide coaliția”
VIDEO Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor
22:24
Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor