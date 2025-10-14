Cseke Attila: „PNRR va avea prioritate anul viitor, are termen final august 2026”

Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat pentru TVR Info că „Planul Național de Redresare și Reziliență” va avea prioritate anul viitor, având ca termen final august 2026.

„Celelalte programe sunt pe buget pe stat. PNRR se inchide, Bruxelles nu iti mai da, acolo trebuie sa ne axam.”, a declarat ministrul.

„Cel mai important mesaj al nostru este acela că PNRR va avea prioritate. Pentru simplul motiv că acesta are un termen clar, august anul viitor. Celelalte tipuri de investiții – nu că nu sunt importante – dar ele sunt pe buget de stat, că e Saligny, că e pe Compania Națională de Investiții, iar acolo… cât mai mult posibil, în funcție de resursele de care dispunem.Dar ceea ce trebuie să fie prioritate este PNRR, pentru că acela se închide. Bruxelles-ul nu ne întreabă …. ai scăpat acum o investiție?…aaaa… hai că-ți mai dăm! Nu, nu-ți mai dă! Deci acolo trebuie să ne axăm. Acolo trebuie să prioritizăm, acolo trebuie să avem forță de muncă, pentru că banii s-ar putea pierde”, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Sursa Video: TVR Info

Autorul recomandă: Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”