Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”

„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă”. Este afirmația ministrului Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Acesta transmite că jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, „motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației”.

„Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană”, comentează ministrul, pe Facebook.

Acesta transmite că a discutat cu Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, și a primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit.

„Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate”.

De asemenea, el transmite că nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”, ci de nevoie de a reforma un sistem.

„Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați”. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni”, consideră Pîslaru.

Ministrul dă asigurări că se lucrează astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent.

În urmă cu trei zile, Consiliul Superior al Magistraturii l-a contrazis pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, transmițând că Executivul european a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024.

Mai mult, Consiliul a precizat, într-un comunicat de presă, că legea adoptată recent de Guvern „nu are nicio legătură cu cerinţa formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: