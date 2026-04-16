CTP: Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a venit cu o nouă postare pe pagina sa de Facebook, în care vorbește despre risipa alimentară din România, dar și despre jocuri politice interne și externe. Mesajului transmis de CTP îl vizează și pe Donald Trump, despre care spune că are un plan care ar putea afecta direct Uniunea Europeană.

CTP: „Anual, în România se aruncă circa 3 milioane tone de alimente”

Cristian Tudor Popescu aduce în discuție o situație des întâlnită în România. Anume, oamenii care se plâng că nu le ajung banii, mai ales pentru mâncare. În opinia lui, problema nu este doar lipsa banilor, ci și obiceiul de a cumpăra prea mult, mai ales de sărbători.

„Ai ce să arunci? Metoda Dragnea Acompaniați de PSD, AUR și canalizarea României, adică CîNîNî, Marș tv, Cloaca cu puii de aur, oamenii strigă că nu se mai ajung cu banii de mâncare. Ar fi bună, însă, o cercetare jurnalistică postpascală prin tomberoane și unitățile de sortare a gunoiului. Anual, în România se aruncă circa 3 milioane tone de alimente. 6.000 de tone ajung zilnic la gunoi. O fi scăzut, cât de cât, risipa asta deșănțată? Creștinul cumpără mai mult decât pot mânca el și familia lui, ca să fie neapărat „masa bogată” de Paști, altfel e scos din „rândul lumii”. De unde rezultă că, la noi, bunăstarea nu înseamnă să ai ce să mănânci, ci să ai ce să arunci…”

„Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia”

Jurnalistul trece apoi la un subiect extern, pornind de la redeschiderea rafinăriei Lukoil Petrotel. El spune că unii văd asta ca pe un avantaj oferit de SUA României. Dar, în opinia lui, astfel de decizii pot ajuta indirect Rusia.

„Washingtonul ne dă voie să redeschidem rafinăria Lukoil Petrotel, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea prețului combustibililor. Trumpiții mioritici sar din baie că asta este răsplata generoasă a lui Donald J. Trump, adicătelea, Donald Jesus Trump, fiindcă utilizează bazele NATO din România în războiul pornit cu Iranul. Nu se gândesc că Lukoil este o firmă mare rusească, și suspendarea sancțiunilor asupra ei este parte a planului general al lui Trump de a-i pompa miliarde prietenului Putin din vânzarea de petrol, cu care să poată ataca Ucraina în continuare. Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia, ceea ce ar fi în avantajul României, nu? Ca să nu se întâmple asta, cred că Giorgia Meloni ar trebui să fie viitoarea șefă a Comisiei Europene, a Noii Europe.”

Metoda Dragnea

Cristian Tudor Popescu vorbește și despre ce se întâmplă în politica din România și face o comparație cu trecutul. El spune că metoda folosită de Știucă de a-l da da jos de la guvernare pe premierul Ilie Bolojan este aceaași pe care Dragnea a folosit-o pentru a-l înlătura pe Emil Grindeanu.

„Știucă vrea să-l dea afară din guvern pe premierul Bolojan prin metoda cu care Dragnea l-a dat afară pe premierul Grindeanu, dărâmându-și propriul guvern, sub privirea înțeleaptă a lui Iohannis – acum, Nicușor Dan.”

În finalul postării sale, CTP a vorbit și despre reacțiile lui Marian Ceaușescu împotriva sistemului de justiție. El spune că ceea ce strigă acesta în fața instanțelor spune, de fapt, lucruri pe care sistemul nu le spune.