CTP: Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a venit cu o nouă postare pe pagina sa de Facebook, în care vorbește despre risipa alimentară din România, dar și despre jocuri politice interne și externe. Mesajului transmis de CTP îl vizează și pe Donald Trump, despre care spune că are un plan care ar putea afecta direct Uniunea Europeană.

CTP: „Anual, în România se aruncă circa 3 milioane tone de alimente”

Cristian Tudor Popescu aduce în discuție o situație des întâlnită în România. Anume, oamenii care se plâng că nu le ajung banii, mai ales pentru mâncare. În opinia lui, problema nu este doar lipsa banilor, ci și obiceiul de a cumpăra prea mult, mai ales de sărbători.

„Ai ce să arunci? Metoda Dragnea

Acompaniați de PSD, AUR și canalizarea României, adică CîNîNî, Marș tv, Cloaca cu puii de aur, oamenii strigă că nu se mai ajung cu banii de mâncare. Ar fi bună, însă, o cercetare jurnalistică postpascală prin tomberoane și unitățile de sortare a gunoiului. Anual, în România se aruncă circa 3 milioane tone de alimente. 6.000 de tone ajung zilnic la gunoi.

O fi scăzut, cât de cât, risipa asta deșănțată? Creștinul cumpără mai mult decât pot mânca el și familia lui, ca să fie neapărat „masa bogată” de Paști, altfel e scos din „rândul lumii”. De unde rezultă că, la noi, bunăstarea nu înseamnă să ai ce să mănânci, ci să ai ce să arunci…”

„Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia”

Jurnalistul trece apoi la un subiect extern, pornind de la redeschiderea rafinăriei Lukoil Petrotel. El spune că unii văd asta ca pe un avantaj oferit de SUA României. Dar, în opinia lui, astfel de decizii pot ajuta indirect Rusia.

„Washingtonul ne dă voie să redeschidem rafinăria Lukoil Petrotel, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea prețului combustibililor. Trumpiții mioritici sar din baie că asta este răsplata generoasă a lui Donald J. Trump, adicătelea, Donald Jesus Trump, fiindcă utilizează bazele NATO din România în războiul pornit cu Iranul.

Nu se gândesc că Lukoil este o firmă mare rusească, și suspendarea sancțiunilor asupra ei este parte a planului general al lui Trump de a-i pompa miliarde prietenului Putin din vânzarea de petrol, cu care să poată ataca Ucraina în continuare.

Obiectivul final al lui Trump este sfărâmarea Uniunii Europene de către America și Rusia, ceea ce ar fi în avantajul României, nu? Ca să nu se întâmple asta, cred că Giorgia Meloni ar trebui să fie viitoarea șefă a Comisiei Europene, a Noii Europe.”

Metoda Dragnea

Cristian Tudor Popescu vorbește și despre ce se întâmplă în politica din România și face o comparație cu trecutul. El spune că metoda folosită de Știucă de a-l da da jos de la guvernare pe premierul Ilie Bolojan este aceaași pe care Dragnea a folosit-o pentru a-l înlătura pe Emil Grindeanu. 

„Știucă vrea să-l dea afară din guvern pe premierul Bolojan prin metoda cu care Dragnea l-a dat afară pe premierul Grindeanu, dărâmându-și propriul guvern, sub privirea înțeleaptă a lui Iohannis – acum, Nicușor Dan.”

În finalul postării sale, CTP a vorbit și despre reacțiile lui Marian Ceaușescu împotriva sistemului de justiție. El spune că ceea ce strigă acesta în fața instanțelor spune, de fapt, lucruri pe care sistemul nu le spune.

„Marian Ceaușescu a făcut cel mai mult pentru combaterea Justiției corupte, mai mult decât președintele Dan. Ce strigă el pe la porțile tribunalelor și aresturilor despre infractorii care intră și ies este ceea ce magistrații lui Savonea încearcă să ascundă, ca să poată pune în libertate, să achite, să prescrie. De multe ori, răcnetul lui Ceaușescu „Borfașule, dă, bă, banii înapoi!” rămâne singura sentință pe care o vor auzi cotoșmanii hoți și ticăloși.”

Citește și

Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
11:55
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
FLASH NEWS Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei
11:43
Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu se ceartă cu PSD, pe Facebook, pentru Ilie Bolojan: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”
11:04
Ciprian Ciucu se ceartă cu PSD, pe Facebook, pentru Ilie Bolojan: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”
POLITICĂ Ministrul Economiei vrea să schimbe procedura de insolvență pentru persoanele fizice: „Statul trebuie să ofere soluții corecte”
10:21
Ministrul Economiei vrea să schimbe procedura de insolvență pentru persoanele fizice: „Statul trebuie să ofere soluții corecte”
FLASH NEWS Premierul Bolojan, surpriză la ceas de seară la sediul PNL: „A venit într-o vizită neanunțată”
23:10
Premierul Bolojan, surpriză la ceas de seară la sediul PNL: „A venit într-o vizită neanunțată”
FLASH NEWS Ilie Bolojan l-a invitat pe Péter Magyar la București. Ce i-a mai transmis premierul României
19:19
Ilie Bolojan l-a invitat pe Péter Magyar la București. Ce i-a mai transmis premierul României
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Căsătoria scade riscul de cancer? Iată ce a descoperit un studiu pe 4 milioane de cazuri!
DESCOPERIRI Mister rezolvat după patru secole: unde se afla, de fapt, casa londoneză a lui Shakespeare
12:10
Mister rezolvat după patru secole: unde se afla, de fapt, casa londoneză a lui Shakespeare
FLASH NEWS Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
12:07
Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
POLITICĂ Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
11:55
Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
MILITAR SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
11:32
SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
RELIGIE Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
11:28
Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
COMUNICAT Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară
11:22
Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară

