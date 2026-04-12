Prima pagină » Știri politice » CTP: Este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban

Ruxandra Radulescu
Gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră că înfrângerea lui Viktor Orban, la alegerile parlamentare, reprezintă o pierdere și pentru tabăra lui Donald Trump.

Cristian Tudor Popescu compară guvernarea lui Viktor Orban în Ungaria cu cea a liderului comunist Nicolae Ceaușescu. CTP îl critică pe actualul premier maghiar pentru reticența sa față de Uniunea Europeană și s-a arătat mulțumit de înfrângerea de la parlamentare.

„Victor Orban scapă de Târgoviște
„Olé-olé, olé, olé, Viktor Orban nu mai e!” – mă pregătesc să strig, ca în `89. Orban e un Ceaușescu. A împânzit mediul politic și de afaceri cu cimotiile și acoliții lui, creând o rețea de corupție la nivel de stat comparabilă cu a Ceaușeștilor

Încearcă să acopere situația economică a Ungariei, mai proastă decât a României, cu „dușmanul iestern”, UE-Ucraina. Până și un stadion a construit în comuna sa natală, aidoma lui Ceaușescu în Scornicești. Un singur lucru nu a făcut: nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”, a declarat CTP într-o postare pe Facebook.

„Este prima înfrângere la scor a lui Trump”

Cristian Tudor Popescu este de părere că rezultatul alegerilor din Ungaria l-ar putea influența pe Donald Trump să suspende alegerile congresionale din toamnă, având în vedere că popularitatea acestuia este în scădere.

Din perspectiva relațiilor diplomatice apropiate între Trump și Orban, jurnalistul vede în înfrângerea premierului maghiar și o pierdere pentru liderul de la Washington.

„E posibil ca Trump, trăgând învățăminte din ce se întâmplă cu Orban, să suspende sau să amâne sine die alegerile congresionale din toamnă.

Oricum, este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban. Urmează cea cu Iranul, „distrus, desființat, terminat pe decenii”, a mai precizat CTP.

Victor Orban, perdantul alegerilor din Ungaria, după 16 ani la putere

După 16 ani consecutivi la putere, în care declară că a servit doar interesele poporului maghiar, Viktor Orbán este nevoit să cedeze scaunul de prim-ministru. Adversarul său, Peter Magyar, a câștigat detașat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie.

„Vom continua să ne servim țara și națiunea maghiară”, a transmis acesta, în cadrul unui discurs de la sediul de partid. Nu vom renunța. Nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată, niciodată!”, a declarat Orbán.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe