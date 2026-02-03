Prima pagină » Actualitate » Cum a negociat România cu Comisia Europeană salariile bugetarilor, în următorii 7 ani

Cum a negociat România cu Comisia Europeană salariile bugetarilor, în următorii 7 ani

Luiza Dobrescu
03 feb. 2026, 08:35, Știri politice
Cum a negociat România cu Comisia Europeană salariile bugetarilor, în următorii 7 ani

Îngheţarea salariilor, limitarea unor sporuri şi restricţionarea angajărilor, decise din timpul guvernului condus de Marcel Ciolacu, în 2024,şi continuate de Ilie Bolojan, în 2025, au coborât cu 0,6 % ponderea din PIB.

Obiectivele guvernamentale ţintesc spre o reducere a cheltuielilor cu salariile la 8,3% din PIB, în următorii ani. Lucru care s-ar putea realiza prin creşteri limitate de salarii, îngheţări şi alte restricţii la angajare, reiese dintr-o analiză a celor de la profit.ro. 

România a încheiat cu Comisia Europeană un plan bugetar, pe 7 ani, care cuprinde şi un capitol dedicat salariilor şi prevede o reducere a deficitului bugetar cu 3% din PIB.

„Dar, dacă în 2024 deficitul bugetar a fost de 9,3% (standard ESA) față de ținta de 7,9%, iar în 2025 7,65% (standard cash, singurul cunoscut deocamdată) față de ținta inițială de 7% (standard ESA), în 2026, când pe planul fiscal inițial România avea o țintă de deficit de 6,4% din PIB, ar trebui ca acest indicator să revină în traiectoria asumat”, mai scriu cei de la profit.ro.

Astfel, în 2026, guvernul a decis ca salariile să rămână la nivelul lunii noiembrie 2024. Cei de la profit.ro mai scriu că reducerea cheltuielilor statului s-ar mai putea realiza  prin ajustarea numărului de salariaţi, însă este dificil de realizat, având în vedere că cei mai mari angajatori din sectorul public sunt Educaţia, Armata şi Poliţia.

Cei de la profit.ro  publică şi o prognoză a salariilor pentru următorii ani, cu date din planul fiscal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt

Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul „mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă”
09:25
Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul „mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu critică „mascarada alegerilor din mai 2025”: „Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate”
09:04
Călin Georgescu critică „mascarada alegerilor din mai 2025”: „Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
23:05
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
FLASH NEWS Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
18:36
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
NEWS ALERT Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
18:34
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Straniu și „extraterestru”: suprafața planetei Marte pe timp de noapte, văzută prin ochii roverului Curiosity

Cele mai noi

Trimite acest link pe