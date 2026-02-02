Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare

02 feb. 2026, 16:00, Știri politice
După ședința de la grup, Sorin Grindeanu, președintele social-democraților, a spus că nu poate exista în România un guvern minoritar. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus că ia în calcul și ideea unui guvern minoritar, fără Partidul Social Democrat. O astfel de variantă nu este exclusă, însă nici nu este „de dorit”, a recunoscut Bolojan.

„A fost ca răspuns la un scenariu, unde și premierul a fost întrebat și a vorbit ipotetic, dacă s-ar putea în România să existe un guvern minoritar. Din punctul nostru de vedere nu se poate”, spune Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar depune o moțiune de cenzură în cazul în care acest scenariu ar deveni realitate, Grindeanu spune că n-ar fi nevoie.

„Nu e nevoie ca PSD să facă moțiuni de cenzură. În momentul în care ai ieșit dintr-o coaliție, guvernul e picat”, spune Grindeanu.

Referitor la consultarea internă referitoare la ieșirea de la guvernare, Grindeanu a explicat faptul că PSD va lua o decizie doar după ce va vedea Legea bugetului și asta va influența major decizia.

„Am anunțat că perioada de evaluare se închide o dată cu bugetul, atunci vom vedea dacă și măsurile noastre vor fi prinse în Legea bugetului. Din punctul nostru de vedere trebuie să fie. Punct! O dată cu pachetul pe administrație, concomitent trebuie adoptat și proiectul de relansare economică pe care îl propune PSD”,

În ceea ce privește calendarul adoptării bugetului, Grindeanu ar fi insinuat că Ministerul de Finanțe ar fi de vină pentru întârzieri. Potrivit acestuia, au avut loc deja discuții cu toate ministerele, iar limitele bugetare au fost stabilite.

„Ar trebui ca, pe finalul acestei luni, să își termine procedurile și să vină cu bugetul. Târziu, foarte târziu.”, a spus președintele PSD.

