Averse de bani! Ce pensie uriașă încasează celebrul meteorolog Romica Jurca

03 feb. 2026, 09:37, Actualitate
Ce pensie încasează Romica Jurca, cea mai cunoscută prezentatoare meteo din România. Ea mărturisea, în urmă cu mai mult timp, că „a fost mâna destinului că am ajuns la meteo şi între timp meseria pe care o fac a devenit o pasiune”. Iată mai jos, în articol, ce venituri are celebrul meteorolog din România.

O estimare bazată pe datele publice disponibile despre grilele de salarizare din sistemul public (ANM) și legislația în vigoare pentru anul 2024-2026 indică faptul că veniturile totale din pensie ale Romicăi Jurca s-ar putea situa în intervalul 6.000 – 7.500 lei net pe lună.

Iată cum este calculată această estimare:

  • Pensia de bază (sistemul public)

Baza de calcul: Ca meteorolog previzionist principal (grad I) cu vechime maximă și posibil funcții de coordonare în trecut, salariul unui astfel de angajat la stat se situează, conform declarațiilor de avere recente din ANM, între 5.000 și 7.000 lei net (în funcție de sporuri).

Valoare estimată: O pensie contributivă pentru acest nivel de salarizare și vechime se situează de obicei în jurul sumei de 4.000 – 5.000 lei.

  • Indemnizația UZPR (+50%)

Mecanism: Fiind membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, legea îi oferă o indemnizație suplimentară de 50% din valoarea pensiei.

Calcul: 50% din 4.500 lei (media estimată) înseamnă încă 2.250 lei.

Notă: Această sumă se adaugă lunar la pensia de bază. Plafonul maxim pentru această indemnizație este foarte sus (două salarii minime brute), deci meteorologul încasează probabil procentul integral.

În acest sens, pensia lunară a acesteia ar fi de 6.750 de lei. De asemenea, pe lângă pensie, Romica Jurca primește și salariu, putând fi urmărită la România TV.

Romica Jurca: „Oamenii mă îndrăgesc şi mă apreciază”

Celebrul meteorolog a vorbit despre modul în care a ajuns să lucreze în acest domeniu.

„Bine ar fi ca majoritatea prezentatorilor meteo ar trebui să apeleze la oamenii care lucrează la ANM. A fost mâna destinului că am ajuns la meteo şi între timp meseria pe care o fac a devenit o pasiune. Am urmat cursurile Facultăţii de Fizică din Bucureşti unde am fost la o secţie de Fizica Atmosferică şi Meteorologie.

Apoi am ajuns la Institutul de Meteorologie. După reacţiile oamenilor, le-am intrat la inimă de la început, mi-au spus că aveam o blândeţe în voce. Oamenii mă îndrăgesc şi mă apreciază. Uneori mă opreau pe stradă, alţii doar îmi zâmbeau, cei care nu aveau curaj să îmi spună ceva. Odată m-am întâlnit cu nişte elevi de şcoală, care m-au întrebat de o stradă, apoi mi-au cerut un autograf”, a declarat Romica Jurca.

