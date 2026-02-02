Prima pagină » Știri politice » Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele

Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele

02 feb. 2026, 18:36, Știri politice

A început întâlnirea PNL de la Vila Lac, unde ar urma să stabilească cine va fi noul ministru al Educației din partea liberalilor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan ar urma să le ceară colegilor săi un vot de încredere. Nici bine nu a sosit la discuția liberală, că europarlamentarul Rareș Bogdan l-a luat la țintă pe președintele său de partid. 

Rareș Bogdan: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge. 

Europarlamentarul i-a reproșat  lui „Ilie” că măsurile guvernului gonesc investitorii și că sugrumă mediul privat.

„Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a insistat și pe creșterea redevențelor „de două sau de de trei ori”, ca măsură pentru a crește veniturile statului. I-a făcut și recomandări politice lui Ilie Bolojan: „ar trebui să meargă în SUA”!

Rareș Bogdan nu l-a iertat pe șeful său de partid nici pentru relația cu partenerii de guvernare: „Trebuie să fim mai fermi în relația cu PSD!”

La această oră, liderii PNL s-au strâns într-o ședința tensionată, în care mai multe voci din partid susțin că premierul Ilie Bolojan vine cu mandatul pe masă și va cere un vot de încredere.

Ilie Bolojan se confruntă în interior cu din ce în ce mai multe voci critice, care îi contesta atât mandatul din fruntea guvernului, cât și pe cel din fruntea partidului. 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
18:34
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
FLASH NEWS Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român
15:35
Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român
FLASH NEWS Avertismentul lui Toni Neacșu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG”
14:58
Avertismentul lui Toni Neacșu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
14:38
Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
NEWS ALERT Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”
12:44
Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care este cel mai apropiat punct de stele de pe Pământ? Răspunsul s-ar putea să te surprindă!
CINEMA Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
18:49
Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
DEZVĂLUIRI Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
18:22
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
18:20
Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
ANALIZĂ Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
18:11
Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
MEDIA Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri
17:55
Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri
FLASH NEWS Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită
17:50
Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită

Cele mai noi

Trimite acest link pe