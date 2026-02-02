Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele

A început întâlnirea PNL de la Vila Lac, unde ar urma să stabilească cine va fi noul ministru al Educației din partea liberalilor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan ar urma să le ceară colegilor săi un vot de încredere. Nici bine nu a sosit la discuția liberală, că europarlamentarul Rareș Bogdan l-a luat la țintă pe președintele său de partid.

Rareș Bogdan: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge.

Europarlamentarul i-a reproșat lui „Ilie” că măsurile guvernului gonesc investitorii și că sugrumă mediul privat.

„Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a insistat și pe creșterea redevențelor „de două sau de de trei ori”, ca măsură pentru a crește veniturile statului. I-a făcut și recomandări politice lui Ilie Bolojan: „ar trebui să meargă în SUA”!

Rareș Bogdan nu l-a iertat pe șeful său de partid nici pentru relația cu partenerii de guvernare: „Trebuie să fim mai fermi în relația cu PSD!”

La această oră, liderii PNL s-au strâns într-o ședința tensionată, în care mai multe voci din partid susțin că premierul Ilie Bolojan vine cu mandatul pe masă și va cere un vot de încredere.

Ilie Bolojan se confruntă în interior cu din ce în ce mai multe voci critice, care îi contesta atât mandatul din fruntea guvernului, cât și pe cel din fruntea partidului.

