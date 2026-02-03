Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia

Dacia a confirmat că va lansa pe piață un nou model electric, iar printre cele mai importante informații făcute publice se numără cea legată de locul de producție. Ce se știe acum este că viitoarea mașină Dacia nu va fi fabricată în China, cum este cazul cu Spring, ci în Slovenia, după cum scrie PROSPORT.

Decizia șefilor de la Mioveni a stârnit numeroase reacții în piață și inclusiv presa din Serbia a comentat subiectul.

Pe aceeași platformă cu Renault Twingo

Sârbii remarcă faptul că Dacia a ales să meargă pe piața europeană pentru următorul model electric, în loc să ducă producția în China, cum s-a întâmplat cu Spring. Patrice Levy-Bencheton, responsabil de produse în cadrul grupului Dacia-Renault, a spus că strategia este ca noul model să fie comercializat în paralel cu Dacia Spring.

Potrivit declarațiilor oferite, noul automobil electric va fi prezentat oficial în următoarele luni, urmând ca lansarea publică să aibă loc în toamna acestui an, la Salonul Auto de la Paris. Cel mai probabil, vânzările vor începe la final de 2026, iar prețul de pornire se așteaptă să fie sub 18.000 de euro.

Presa de la Belgrad a remarcat că viitorul model are la bază aceeași platformă cu noul Renault Twingo electric; inclusiv dimensiunile sunt apropiate, cu o lungime estimată la aproximativ 3,8 metri.

Chiar dacă va fi un model tot pe segment A, cei de la Dacia susțin că diferențele față de Spring vor fi semnificative, atât la nivel de design, cât și ca poziționare de preț. Iar la design, noua mașină va prelua câteva dintre elementele vizuale prezente pe SUV-urile recente ale mărcii, inclusiv Bigster.

Ce au remarcat sârbii la noua Dacia

Jurnaliștii sârbi sunt impresionați de informațiile obținute despre Dacia Spacer.

„Noua Dacia Spacer: Arată mai bine decât Skoda Octavia break și costă mult mai puțin decât Volkswagen Golf. Vehiculul este poziționat mai elegant și mai scump, ca un rival direct al mărcii cehe. Publicul țintă al noului model este compus din familii, dar și din clienți care nu își mai doresc un SUV. Modelul propus de Dacia este un derivat din Bigster, care, la rândul său, este derivat din mult mai cunoscutul Duster”, au scris sârbii, potrivit PROSPORT.

