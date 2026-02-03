Prima pagină » Actualitate » Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia

Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia

03 feb. 2026, 08:57, Actualitate
Cum au reacționat sârbii când au aflat că noul model Dacia va fi construit în Slovenia
Noul model Dacia va fi construit în Slovenia / Sursa FOTO: prosport.ro

Dacia a confirmat că va lansa pe piață un nou model electric, iar printre cele mai importante informații făcute publice se numără cea legată de locul de producție. Ce se știe acum este că viitoarea mașină Dacia nu va fi fabricată în China, cum este cazul cu Spring, ci în Slovenia, după cum scrie PROSPORT.

Decizia șefilor de la Mioveni a stârnit numeroase reacții în piață și inclusiv presa din Serbia a comentat subiectul.

Pe aceeași platformă cu Renault Twingo

Sârbii remarcă faptul că Dacia a ales să meargă pe piața europeană pentru următorul model electric, în loc să ducă producția în China, cum s-a întâmplat cu Spring. Patrice Levy-Bencheton, responsabil de produse în cadrul grupului Dacia-Renault, a spus că strategia este ca noul model să fie comercializat în paralel cu Dacia Spring.

Potrivit declarațiilor oferite, noul automobil electric va fi prezentat oficial în următoarele luni, urmând ca lansarea publică să aibă loc în toamna acestui an, la Salonul Auto de la Paris. Cel mai probabil, vânzările vor începe la final de 2026, iar prețul de pornire se așteaptă să fie sub 18.000 de euro.

Presa de la Belgrad a remarcat că viitorul model are la bază aceeași platformă cu noul Renault Twingo electric; inclusiv dimensiunile sunt apropiate, cu o lungime estimată la aproximativ 3,8 metri.

Chiar dacă va fi un model tot pe segment A, cei de la Dacia susțin că diferențele față de Spring vor fi semnificative, atât la nivel de design, cât și ca poziționare de preț.  Iar la design, noua mașină va prelua câteva dintre elementele vizuale prezente pe SUV-urile recente ale mărcii, inclusiv Bigster.

Ce au remarcat sârbii la noua Dacia

Jurnaliștii sârbi sunt impresionați de informațiile obținute despre Dacia Spacer.

„Noua Dacia Spacer: Arată mai bine decât Skoda Octavia break și costă mult mai puțin decât Volkswagen Golf. Vehiculul este poziționat mai elegant și mai scump, ca un rival direct al mărcii cehe. Publicul țintă al noului model este compus din familii, dar și din clienți care nu își mai doresc un SUV. Modelul propus de Dacia este un derivat din Bigster, care, la rândul său, este derivat din mult mai cunoscutul Duster”, au scris sârbii, potrivit PROSPORT.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla

Dacia Hipster Concept, mașina care reinventează SIMPLITATEA: fără ecrane, fără lux, doar logică pură

Mercedes-Benz a fost detronat: Marca auto cu cele mai multe rechemări în service în 2025

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 5,4% în februarie. Care sunt mărcile de mașini care au dominat

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Straniu și „extraterestru”: suprafața planetei Marte pe timp de noapte, văzută prin ochii roverului Curiosity
ULTIMA ORĂ Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată
10:41
Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată
FLASH NEWS Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata
10:28
Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
10:12
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
ȘTIINȚĂ Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
10:05
Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
FLASH NEWS Trafic feroviar în haos, după ce o șină s-a rupt în zona Roșiorii de Vede. Trei trenuri, oprite în staţii
09:52
Trafic feroviar în haos, după ce o șină s-a rupt în zona Roșiorii de Vede. Trei trenuri, oprite în staţii
EXTERNE Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein
09:19
Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein

Cele mai noi

Trimite acest link pe