Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”

Rareș Bogdan îl atacă și pe președintele Nicușor Dan. Îl acuză de lipsă de vizibilitate și influență pe plan internațional, după ce președintele nu a participat la Forumul Economic de la Davos, pentru că el nu „umblă teleleu”. Întrebat dacă i se pare că politica externă e veriga slabă a acestui guvern, Rareș Bogdan a izbucnit.
„Da! Din plin! Nu am avut pe nimeni la Davos. Polonezii au avut și prim-ministru și președintele acolo. Domnule, la Davos, americanii au avut cea mai mare delegație din istorie. Au avut 600 de oameni. Britanicii au avut 300 de oameni. Middle East-ul a avut 300 de oameni”, spune europarlamentarul.
În opinia lui Rareș Bogdan, absența României din astfel de evenimente nu este doar o problemă de imagine, ci o pierdere concretă. Europarlamentarul spune că România trebuie să își apere și să își promoveze mai bine poziția strategică, mai ales în contextul tensiunilor regionale.
„Am pierdut enorm că nu am fost acolo și vom pierde enorm dacă nu explicăm că România este o zonă sigură, suntem pro-europeni, pro-americani, avem garanții de securitate reale”, a punctat el.
