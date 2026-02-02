Prima pagină » Știri politice » Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”

Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”

02 feb. 2026, 18:34, Știri politice
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”

Rareș Bogdan îl atacă și pe președintele Nicușor Dan. Îl acuză de lipsă de vizibilitate și influență pe plan internațional, după ce președintele nu a participat la Forumul Economic de la Davos, pentru că el nu „umblă teleleu”. Întrebat dacă i se pare că politica externă e veriga slabă a acestui guvern, Rareș Bogdan a izbucnit.

„Da! Din plin! Nu am avut pe nimeni la Davos. Polonezii au avut și prim-ministru și președintele acolo. Domnule, la Davos, americanii au avut cea mai mare delegație din istorie. Au avut 600 de oameni. Britanicii au avut 300 de oameni. Middle East-ul a avut 300 de oameni”, spune europarlamentarul.

În opinia lui Rareș Bogdan, absența României din astfel de evenimente nu este doar o problemă de imagine, ci o pierdere concretă. Europarlamentarul spune că România trebuie să își apere și să își promoveze mai bine poziția strategică, mai ales în contextul tensiunilor regionale.

„Am pierdut enorm că nu am fost acolo și vom pierde enorm dacă nu explicăm că România este o zonă sigură, suntem pro-europeni, pro-americani, avem garanții de securitate reale”, a punctat el.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
18:36
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
FLASH NEWS Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român
15:35
Oana Țoiu, invitată la Washington de secretarul SUA, Marco Rubio. Care este scopul vizitei ministrului român
FLASH NEWS Avertismentul lui Toni Neacșu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG”
14:58
Avertismentul lui Toni Neacșu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
14:38
Sorin Grindeanu merge în vizită oficială în Israel. Șeful PSD se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu
NEWS ALERT Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”
12:44
Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care este cel mai apropiat punct de stele de pe Pământ? Răspunsul s-ar putea să te surprindă!
METEO Cârtița care prevestește încă șase săptămâni de iarnă grea pentru americani
19:00
Cârtița care prevestește încă șase săptămâni de iarnă grea pentru americani
CONTROVERSĂ Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
18:59
Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
CINEMA Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
18:49
Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
DEZVĂLUIRI Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
18:22
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
18:20
Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
ANALIZĂ Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
18:11
Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență

Cele mai noi

Trimite acest link pe