Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein

Bill și Hillary Clinton au anunțat că vor depune mărturie în fața Congresului SUA în ancheta privind dosarul Epstein, decizia venind după riscul unor acuzații de obstrucționare și pe fondul presiunilor politice intense.

Bill și Hillary Clinton vor fi audiați de o comisie de anchetă a Congresului Statelor Unite în cadrul investigației privind dosarul Epstein, a confirmat luni purtătorul de cuvânt al fostului președinte democrat, potrivit Politico.com.

„Fostul președinte și fostul secretar de stat vor fi prezenți. Sunt dornici să stabilească un precedent care se aplică tuturor”, a transmis pe rețeaua X purtătorul de cuvânt Angel Urena, ca reacție la solicitarea aleșilor republicani din comisie, care cer audierea cuplului în legătură cu relația lui Bill Clinton cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Înainte de acest anunț, Comisia pentru Regulamentul Camerei Reprezentanților se pregătea să supună la vot, în plenul Camerei, două rezoluții care ar fi recomandat Departamentul de Justiție al SUA să formuleze acuzații împotriva fostului președinte al SUA (1993-2001) și a fostului secretar de stat (2009 – 2013) pentru obstrucționarea Congresului.

În cele din urmă, comisia a decis să amâne votul, pentru a verifica dacă Bill și Hillary Clinton vor respecta citațiile primite. În cazul în care recomandările ar fi fost adoptate, un act de acuzare oficial ar fi urmat să fie inițiat de Departamentul de Justiție, condus de Pam Bondi, apropiată a președintelui Donald Trump.

Cuplul Clinton acuză un „kompromat” politic

Cuplul Clinton a denunțat în repetate rânduri demersul ca fiind unul motivat politic. În cazul unei condamnări pentru obstrucționarea Congresului, cei doi ar fi putut risca pedepse de până la 12 luni de închisoare.

Bill și Hillary Clinton au fost citați de mai multe ori de comisia care investighează modul în care autoritățile americane au gestionat dosarul Epstein, în contextul prieteniei de lungă durată dintre fostul președinte și finanțatorul american.

O figură influentă a înaltei societăți din New York în anii 1990 și 2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, inclusiv minore. Acesta a fost găsit spânzurat în celula sa dintr-o închisoare din New York, în 2019, înainte de a fi judecat, moartea sa alimentând numeroase teorii ale conspirației.

Legăturile lui Bill Clinton cu Jeffrey Epstein

Bill Clinton, care a călătorit de mai multe ori cu avionul privat al lui Epstein și a fost fotografiat în compania acestuia, a declarat în 2019 că nu a mai avut nicio legătură cu Jeffrey Epstein de peste un deceniu. Fostul președinte a negat constant că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile comise și nu se confruntă cu repercusiuni legale legate de această relație.

„Nimeni, fie că este fost președinte sau simplu cetățean, nu poate ignora în mod deliberat o citație emisă corespunzător de Congres fără consecințe”, a avertizat congresmanul republican James Comer, președintele comisiei de anchetă, înainte de confirmarea audierilor.

În campania electorală din 2024, Donald Trump a susținut că dorește desecretizarea completă a dosarului Epstein, însă după revenirea la putere a fost acuzat, inclusiv de propriii susținători, de lipsă de transparență.

Vineri, Departamentul de Justiție a publicat o nouă serie de documente privind cazul, invocând respectarea unei legi adoptate în noiembrie anul trecut.

