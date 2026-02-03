Doi dealeri de droguri din Iași au primit sentințe definitive, după ce ar fi vândut ani de zile substanțe stupefiante pe străzile din Capitala Moldovei, însă povestea spusă de unul dintre traficanți despre motivele din spatele traficului de droguri pare desprinsă din fimele de comedie americane.

Un caz atipic de trafic de droguri, în care motivațiile personale au cântărit decisiv în fața instanței, s-a încheiat cu pedepse cu suspendare pentru doi ieșeni acuzați de vânzarea de substanțe interzise.

Unul dintre inculpați a susținut că s-a apucat de trafic pentru a face rost de bani necesari tratamentului dentar al iubitei sale, însă sumele obținute nu au mai ajuns la stomatolog, scrie Ziarul de Iași.

Ancheta care îi viza pe Andrei V., zis „Voro”, și Daniel C. a fost declanșată în decembrie 2019, după ce Serviciul Antidrog al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate s-a sesizat din oficiu. Informațiile indicau că cei doi comercializau cannabis, ecstasy și substanțe cu efecte psihoactive.

Pentru documentarea activității, anchetatorii au folosit trei investigatori sub acoperire și trei colaboratori, fiind vizate achiziții de 50 de comprimate MDMA, 500 de grame de cannabis și 500 de grame de etnobotanice. Doar o parte dintre aceste tranzacții a fost realizată, mult sub nivelul stabilit inițial.

Anchetatorii au constatat că cei doi erau dealeri de mică anvergură, motiv pentru care dosarul a stagnat, prioritate având rețelele mai mari. Abia în 2023, la perchezițiile domiciliare, la Andrei V. au fost descoperite 26,4 grame de cannabis, iar la Daniel C., 5,8 grame.

În fața procurorilor, Andrei a declarat că a început să consume etnobotanice în 2019 și, din lipsă de bani, a ajuns să se drogheze pe datorie. Ulterior, a acceptat să vândă substanțe pentru un traficant, colaborare pe care ar fi întrerupt-o după aproximativ un an și jumătate, de teamă. Ancheta a arătat însă că acesta și-a continuat activitatea și după despărțirea de respectivul traficant.

La rândul său, Daniel a susținut că a vândut droguri în 2020 sub presiunea unui traficant, iar în 2023 a reluat activitatea pentru a obține banii necesari tratamentului dentar al iubitei sale.

Au făcut „16” și au primit cu suspendare

La individualizarea pedepselor, magistrații Tribunalului au ținut cont de colaborarea celor doi cu anchetatorii, care au oferit informații despre alți traficanți (în limbaj infracțional – au făcut „16”) dar și de integrarea lor socială și lipsa antecedentelor penale. Excepție făcea Daniel, care primise anterior o amendă penală de 5.600 de lei pentru furt dintr-un supermarket, a cărei plată fusese amânată.

Andrei V. a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri și la șase luni pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. Pedeapsa rezultantă de 2 ani și 8 luni a fost suspendată pe un termen de supraveghere de trei ani. De la acesta au fost confiscate 19.580 de lei, 7.810 euro și 90 de lire sterline.

Daniel C. a primit doi ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri și un an și jumătate pentru deținere, deși cantitatea găsită asupra sa era semnificativ mai mică. Și în cazul lui, pedeapsa totală de trei ani a fost suspendată.

Sentința Tribunalului a fost contestată de DIICOT, care a invocat erori de aplicare a legii. Procurorii au arătat că, în cazul lui Daniel C., pedeapsa pentru deținere depășea limitele legale, având în vedere reducerile prevăzute pentru recunoașterea faptei și colaborarea cu anchetatorii.

În cazul lui Andrei V., s-a constatat că instanța dispusese de două ori confiscarea acelorași sume de bani, atât prin confiscare extinsă, cât și prin confiscare specială.

Magistrații Curtea de Apel au admis argumentele procurorilor. Pedeapsa lui Daniel C.a fost redusă la doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare, iar în cazul lui Andrei V.a fost menținută doar confiscarea extinsă a sumelor de bani. Decizia este definitivă.