Călin Georgescu critică „mascarada alegerilor din mai 2025”: „Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate”

Călin Georgescu este aşteptat în faţa Judecătoriei Sectorului 1 din Capitală. Acesta trebuie să răspundă în faţa magistraţilor în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

UPDATE 9:20: Călin Georgescu a ieșit de la Judecătoria Sectorului 1 și a adresat un mesaj, în care a cerut descretizarea ședinței CSAT de anulare a alegerilor. Fostul candidat la prezidențial urmează să ajunga la secția Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar.

„Când dreptatea se vinde, nedreptatea devine lege. O justiție care nu are repere morale, e o invitație la haos și dictatură, iar România, pe moment, a apucat pe acest drum. Nu trebuie să mai acceptați și să trăiți în minciună. Turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate. Orice vreme își are vremea și fructele stricate cad din pom singure. Este bine de desecretizat ședința CSAT și ședința informală a CCR de anulare a alegerilor, nemaivorbind de mascarada alegerilor din mai 2025.”, a transmis fostul candidat la președinție.

Georgescu a apărut în faţa magistraţilor şi luni, într-un alt dosar în care judecătorii au rămas.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar va fi prelungită cu încă 60 de zile, însă decizia nu este definitivă.

După termenul de judecată care va începe la ora 9.00, liderul suveranist este așteptat să se prezinte la sediul Poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

FOTO: Gândul

