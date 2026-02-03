Noi detalii în cazul accidentului mortal de pe DN19, lângă Valea lui Mihai. Victima, un fost primar și deputat UDMR de Bihor

Apar noi detalii șocante în cazul accidentului mortal produs luni pe DN19, între Tarcea și Valea lui Mihai. Victima este un fost deputat UDMR și fost primar al orașului Valea lui Mihai.

Bărbatul de 72 de ani care și-a pierdut viața luni într-un accident rutier grav, produs pe DN19, a fost identificat drept Kovacs Zoltan, fost deputat UDMR și fost primar al orașului Valea lui Mihai, potrivit unor surse citate de eBihoreanu.ro.

Accidentul a avut loc în jurul prânzului, pe DN19, între localitățile Tarcea și Valea lui Mihai. Două autoturisme au fost implicate într-un impact deosebit de violent, în urma căruia unul dintre vehicule s-a răsturnat și a fost complet avariat.

În urma coliziunii, unul dintre șoferi a rămas încarcerat și a intrat în stop cardio-respirator. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au încercat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut succes, fiind declarat decesul.

În acest caz, polițiștii rutieri au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte în care s-a produs tragedia de pe DN19.

Cine a fost Kovacs Zoltan

Inițial, Poliția Bihor a anunțat că victima este un bărbat de 72 de ani din Valea lui Mihai. Ulterior, presa locală a confirmat că este vorba despre Kovacs Zoltan, fost deputat al UDMR în legislatura 2000 – 2004.

După mandatul de parlamentar, Kovacs Zoltan a fost primar al orașului Valea lui Mihai, tot din partea UDMR, până în anul 2012. Ulterior, acesta a părăsit formațiunea politică și a candidat independent pentru un nou mandat, fără a reuși însă să fie reales.

De profesie inginer mecanic agricol, Kovacs Zoltan a avut o carieră îndelungată în administrația publică locală și județeană, ocupând și funcții de consilier local, consilier județean, precum și pe cea de prim curator al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului. Conform informațiilor publice, în ultimii ani s-a implicat în promovarea unei crame cu vinuri locale.