PSD anunță că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale. „Un act de demnitate”

Partidul Social Democrat (PSD) anunță retragerea tuturor reprezentanților săi din funcțiile politice din Guvern, după decizia de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.

Social-democrații precizează că toți cei care ocupau funcții de secretari de stat, subsecretari de stat, prefecți sau subprefecți au demisionat. Decizia vine ca urmare a inițiativei politice de a răsturna actualul Executiv.

PSD: „Act de demnitate politică”

Potrivit comunicatului oficial, demisiile sunt prezentate drept „un act de demnitate”, care demonstrează consecvența partidului în plan parlamentar, în contextul depunerii moțiunii de cenzură.

”PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”.

Social-democrații afirmă că menținerea funcțiilor nu mai este justificată într-un Executiv pe care îl consideră „nefuncțional”.

”Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar.

PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, se arată în comunicatul emis de partid.