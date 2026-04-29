Ion Cristoiu: De ce-a vrut Ilie Bolojan să mai guverneze 45 de zile

În cea mai recentă Pastila a sa, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre dorința premierului Bolojan de a mai guverna încă 45 de zile.

„Pe 27 aprilie, așadar, după retragerea sprijinului politic de către PSD, Ilie Bolojan a postat pe rețelele sociale un text cu semnificația sirenei lui right. Așadar, un text menit să ne alarmeze, gen patria m-primejdi la arme, cetățeni. Domnia sa ne avertizează că până pe 31 august trebuie să votăm trei nouă legi. Și e numere legea salarizării unitare, codul administrativ de carbonificare a. Am dat mai exemple de lei și care ce trecute votate răstoan România cu fundul în sus. Sunt legi fundamentale care, repet, presupune schimbări radicale în România și unii dintre noi. Și ni s-a spus că dacă nu ne spune domnul încă premier, dacă aceste legi nu sunt votate așa în regim de urgență, sigur pierdem vreo 7 miliarde prin PNR, că trebuie să îndeplinim niște joloane. Unii dintre noi ne-au frecat la oi și am zis care jaloane, care PNRR, care legi și cum se face în două luni.

Ce așa legi n-am pe mine nu există-n istoria omenirii, de nici dictaturile nu pot să treacă atât de repede să facă. No să fie votate nouă legi, nouă și atât de important. Și ne-am reamintit că în 2021 s-a semnat la București, cu mare fast, un acord în urma căruia noi urma să primim niște bani prin PNRR, dacă și cu condiția să îndeplinim mai multe jaloane. Toate acestea trebuiau îndeplinite treptat, treptat, până pe 31 august anul acesta. Păi au trecut de atunci vreo 5 ani. De ce nu le-am îndeplinit? Bine, am înțeles. A fost Guvernul Cîțu, a fost Guvernul Ciucă, a fost Guvernul Ciolacu, a venit guvernul reformist cu r mare și cu trei de RR reformist a lui Ilie Bolojan, Guvernul Serist și care și-a propus să schimbe din temelii România și un guvern serios. El a fost instalat în iunie, 22 sau 23 iunie 2025.

Nu era normal, având în vedere alarma de acum ca unu numit Iliebu, numit Ilie Bolăjan, să înceapă chiar de pe 24-25 iunie alarme a coaliție. Cea mai puternică coaliție din istoria pot-decembristă coaliție pro-occidentală, pornea așa din dește și gata, trecea prin. Au trecut prin Parlament asumări ale răspund nu s-a ținut cont de niciun criteriu democratic. Păi de ce nu? De ce acuma? De ce nu în septembrie? Adică și dacă se luau din timp acele legi, se dis-discutau și se votau într-o formă bănuiesc că acceptabilă pentru țară, n-am pomenit pe repede înainte. Deci poate să facă nouă legi în două-trei luni. Ce nu a făcut în un an? Și sigur, în întrebarea este retorică pentru care era, care e șmecheria? Domnul cu pricina a socotit următorul lucru am 45 de zile până cu acești interimali, guvernarea acum este useristă, fără probleme.

De fapt, președintele României, Dominic Fritz, și el e premierul președintelui României și acest guvern ultra-minoritar al cătui din reprezenta cătuit din ultimele partide de pe lista de vot și ti și din sondaje a zis facem. Acuma tragem semnalul de alarmă, nu zicem nu, trebuie să pierdem 7 miliarde și făce repede, în viteză, niște nouă legi așa cum le vrem noi, așa așa cum a fost PNR-ul pro-făcut de Ghinea da, în care se face pulbere țara și în felul acesta se îndeplinește, ne dăm seama de ce voia reparat guvern, nu guvern minoritar. Se mai stea încă 45 de zile în fruntea României ca să treacă niște legi care nu cred, cred că erau cam comandate din afară”, spune Ion Cristoiu.

