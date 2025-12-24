Anul 2025 a fost, fără îndoială, unul definitoriu pentru Nicușor Dan. De la anunțarea candidaturii și câștigarea președinției până la primele decizii și vizite oficiale, acest an a adus momente cheie în cariera sa politică. Imaginile acestui an arată cât de încărcat a fost 2025 pentru președinte. Gândul, în cadrul unui exercițiu jurnalistic, a reconstruit cel mai tumultuos an al actualului președinte al României, de la anunțarea candidaturii, la scandalul din Justiție cu care se încheie acest an.
Nicușor Dan și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 2025. Decizia a venit după o perioadă clară de pregătire și a fost influențată de contextul politic al momentului, inclusiv discuțiile legate de anularea alegerilor din 2024 și necesitatea unei candidaturi „pro‑europene” pentru Cotroceni.
Primarul Capitalei, Nicusor Dan, sustine o conferinta de presa in timpul careia isi anunta intentia de a candida la alegerile prezidentiale, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, luni, 16 decembrie 2024. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Dan și-a depus oficial candidatura la Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale. Dosarul a inclus 240.000 de semnături, peste minimul de 200.000 impus de BEC.
Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si-a depus, candidatura pentru functia de presedinte al Romaniei la Biroul Electoral Central (BEC) din Bucuresti, vineri, 7 martie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Nicușor Dan a fost surprins lipind afișe electorale pe timpul nopții, alături de voluntari. Momentul a fost prezentat ca parte a campaniei de teren și a fost intens distribuit în spațiul public, astfel devenind unul dintre cele mai vizibile momente ale campaniei.
Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan, participa la actiunea de lipire a afiselor electorale organizata de voluntarii campaniei „Romania Onesta”, in Bucuresti, in noaptea de 3 spre 4 aprilie 2025. Campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2025 incepe oficial pe 4 aprilie si se incheie pe 3 mai, la ora07.00. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
În campania pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Nicușor Dan a participat la prima dezbatere electorală televizată.
Nicusor Dan tine in mana un biletel pe care scrie „2” inainte de a participa la dezbaterea electorala organizata de televiziunea de stiri Digi24 inaintea turului 1 al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 28 aprilie 2025. MEDIAFAX FOTO/ VADIM GHIRDA/ AP POOL IMAGE.
George Simion (D), Elena Lasconi (CD), Nicusor Dan (CS) si Crin Antonescu (S) participa la dezbaterea electorala organizata de televiziunea de stiri Digi24 inaintea turului 1 al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 28 aprilie 2025. MEDIAFAX FOTO/ VADIM GHIRDA/ AP POOL IMAGE.
Nicușor Dan a depus o plângere penală împotriva Elenei Lasconi, pe care a acuzat-o de răspândirea în spațiul public de imagini false. În fotografii apăreau separat Nicușor Dan, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea și fostul premier Victor Ponta, sugerând că ar fi fost o întâlnire între ei într-un loc necunoscut după anularea alegerilor din 2024. Elena Lasconi a respins acuzațiile, iar cazul a intrat în atenția DIICOT, fără o decizie definitivă la acel moment.
Nicusor Dan a depus la DIICOT o plangere penala impotriva Elenei Lasconi privind publicarea in social media a unor fotografii despre care pretindea ca ar reprezenta intalnirea sa cu Victor Ponta si Florian Coldea, vineri, 2 mai 2025, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIFAX FOTO
Nicușor Dan a votat în primul tur al alegerilor prezidențiale. Prezența la secția de votare a fost intens mediatizată, în contextul mizei ridicate a scrutinului.
Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan, isi exercita dreptul la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, in Bucuresti, duminica, 4 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Dezbaterea electorală din turul doi a fost marcată de schimburi tensionate între Nicușor Dan și George Simion. Cei doi candidați s-au contrazis frecvent pe teme de politică externă și direcția României în Uniunea Europeană.
Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan (S) participa la o dezbatere electorala cu contracandidatul sau sustinut de AUR, George Simion (D) organizata de un post de televiziune, in Bucuresti, joi, 8 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Candidatii la alegerile prezidentiale Nicusor Dan si George Simion participa la o dezbatere electorala organizata de un post de televiziune, in Bucuresti, joi, 8 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
În perioada campaniei pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a organizat un miting electoral intitulat „România în lumină” în Piața Victoriei din București, la care au participat mii de susținători.
Candidatului independent la presedintia Romaniei, Nicusor Dan, soseste la mitingul electoral ”Romania in Lumina”, desfasurat in Piata Victoriei din Bucuresti, duminica, 11 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Sute de sustinatori ai candidatului independent la presedintia Romaniei, Nicusor Dan, participa la mitingul electoral ”Romania in Lumina”, desfasurat in Piata Victoriei din Bucuresti, duminica, 11 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui George Simion. În turul al doilea al scrutinului din 18 mai, Dan a obținut 53,6 % din voturi, iar George Simion, 46,4 %.
Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan, sustine o declaratie de presa dupa castigarea celui de-al doilea tur, in Bucuresti, luni 19 mai 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Persoane sarbatoresc victoria candidatului independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan, in Bucuresti, luni 19 mai 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Curtea Constituțională a României a validat oficial victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale după ce rezultatul scrutinului a fost contestat de contracandidatul său, George Simion. CCR a respins cererea de anulare a alegerilor ca neîntemeiată și, în ședința solemnă din 22 mai 2025, a confirmat legalitatea rezultatului și a validat mandatul de președinte ales.
Nicusor Dan participa la o ceremonie dedicata preluarii oficiale a mandatului de presedinte, ca urmare a validarii de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), a rezultatelor turului doi al alegerilor prezidentiale, joi 22 mai 2025, la sediul CCR din Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Preluarea mandatului și marcarea oficială a transferului de putere. În cadrul ceremoniei, Nicușor Dan a rostit jurământul și a primit simbolurile funcției, devenind al cincilea președinte al României de după Revoluție.
Nicusor Dan ia parte la cermonia preluarii mandatului de presedinte, la Palatul Cotroceni din Bucuresti, luni, 26 mai 2025. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Summitul de la Vilnius a fost prima ieșire externă a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României. Dan a subliniat importanța unui NATO puternic și a reafirmat angajamentul României în sprijinul partenerilor săi europeni și euro‑atlantic.
June 2, 2025, Vilnius, Lithuania: Romanian President Nicusor Dan listens during the leaders meeting of the Vilnius Summit at the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, June 2, 2025 in Vilnius, Lithuania. (Credit Image: © Robertas DaÄKus/Ukrainian Presi/Planet Pix via ZUMA Press Wire)
Handout photo dated on June 2, 2025, shows Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, stands with leaders of the B9 and Nordic Countries for the group photo during the Vilnius Summit at the Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Standing from left: NATO Secretary General Mark Rutte, Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store, Lithuanian President Gitanas Nauseda, Danish Prime Minister Mette Frederiksen, Ukraine President Volodymyr Zelenskyy, Finnish Prime Minister Petteri Orpo, Romanian President Nicusor Dan and Icelandic Foreign Minister Katrin Gunnarsdottir. Vilnius, Lithuania on June 2, 2025. Photo by Ukrainian Presidential via ABACAPRESS.COM
Nicușor Dan a fost prezent la Gala Neagu – Retragerea unei legende. La invitația organizatorilor, a coborât pe teren pentru a executa o aruncare de la 7 metri, într‑un moment devenit apoi de interes public.
Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, participa duminica, 8 iunie 2025, la evenimentul ”Gala Neagu – Retragerea unei legende”, desfasurat la Sala Polivalenta din Bucuresti. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Regele Felipe al VI‑lea al Spaniei a venit la Cincu în cadrul unei vizite oficiale, fiind primul șef de stat primit de Nicușor Dan de la preluarea mandatului. Cei doi l‑au întâlnit în Centrul de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.
June 10, 2025, Cincu, Romania, Madrid, Spain: King Felipe VI (left) and the President of Romania, Nicusor Dan (right) 10 JUNE 2025..Casa S.M. EL REY..06/10/2025 (Credit Image: © Casa S.M. El Rey via ZUMA Press)
June 10, 2025, Cincu, Romania, Madrid, Spain: King Felipe VI (left) and the President of Romania, Nicusor Dan (right), visit the Cincu base, as part of a trip to Romania. 10 JUNE 2025..Casa S.M. EL REY..06/10/2025 (Credit Image: © Casa S.M. El Rey via ZUMA Press)
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat o vizită oficială în România, fiind întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” din Constanța. În cadrul vizitei, cei doi oficiali au discutat aspecte legate de securitatea europeană, cooperarea dintre Uniunea Europeană și NATO și consolidarea Flancului Estic.
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Nicusor Dan discuta inainte de intalnirea cu militarii dislocati in Baza 57 Aeriana ‘Mihail Kogalniceanu’, la Constanta, luni, 1 septembrie 2025. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (S), si presedintele Romaniei, Nicusor Dan (D), sustin o conferinta de presa la finalul intalnirii cu militarii dislocati in Baza 57 Aeriana ‘Mihail Kogalniceanu’, la Constanta, luni, 1 septembrie 2025. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Nicușor Dan a fost prezent la depunerea jurământului membrilor Guvernului condus de Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni. Evenimentul a marcat începutul oficial al colaborării dintre președinte și noul Executiv
Prim-ministrul Ilie Bolojan da mana cu presedintele Romaniei, Nicusor Dan (D), dupa ce a depus juramantul in cadrul ceremoniei de investire in noul guvern, desfasurata la Palatul Cotroceni din Bucuresti, luni, 23 iunie 2025. ANDREEA ALEXANDRU/ MEDIAFAX FOTO
Membrii Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan au depus juramantul de investitura, in fata presedintelui Nicusor Dan (C), intr-o ceremonie desfasurata la Palatul Cotroceni, luni, 23 iunie 2025. ANDREEA ALEXANDRU/ MEDIAFAX FOTO
Nicușor Dan a participat la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului din București. Slujba de consacrare a picturii lăcașului de cult a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Daniel, iar Dan a asistat împreună cu familia sa.
Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, alaturi de familie, paraseste Catedrala Nationala din Bucuresti, dupa ce a participat la slujba de sfintire a picturii lacasului de cult, duminica, 26 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, alaturi de Mihaela Gradinaru si fiul sau, Antim, paraseste Catedrala Nationala din Bucuresti, dupa ce a participat la slujba de sfintire a picturii lacasului de cult, duminica, 26 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Nicușor Dan a asistat pentru prima dată, în calitate de președinte, la parada militară desfășurată în București, la Arcul de Triumf.
Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, participa la parada militara organizata cu ocazia zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, in zona Arcului de Triumf din Bucuresti, luni, 1 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Nicușor Dan și-a exercitat dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei, desfășurate după ce el a demisionat din funcția de primar pentru a prelua mandatul de președinte.
Presedintele Nicusor Dan isi exercita dreptul la vot, in cadrul alegerilor locale partiale pentru functia de primar general al Municipiului Bucuresti, duminica, 7 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Presedintele Nicusor Dan isi exercita dreptul la vot, in cadrul alegerilor locale partiale pentru functia de primar general al Municipiului Bucuresti, duminica, 7 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Nicușor Dan a avut o întâlnire oficială cu Regele Charles al III‑lea al Marii Britanii la Palatul Buckingham din Londra, în cadrul unei vizite de stat în Regatul Unit. Singurii lideri ai României care au fost primiți de monarhul Marii Britanii au fost Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu.
Regele Charles al III-lea în timpul unei audiențe în care îl primește pe președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Buckingham, Londra, pe 17 decembrie 2025. FOTO: Aaron Chown / PA Images / Profimedia
Nicușor Dan a avut la Palatul Cotroceni o întâlnire cu magistrații, un moment cheie în mandatul său, pentru a discuta scandalul provocat de problemele din Justiție.
