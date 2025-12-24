Anul 2025 a fost, fără îndoială, unul definitoriu pentru Nicușor Dan. De la anunțarea candidaturii și câștigarea președinției până la primele decizii și vizite oficiale, acest an a adus momente cheie în cariera sa politică. Imaginile acestui an arată cât de încărcat a fost 2025 pentru președinte. Gândul, în cadrul unui exercițiu jurnalistic, a reconstruit cel mai tumultuos an al actualului președinte al României, de la anunțarea candidaturii, la scandalul din Justiție cu care se încheie acest an.

Nicușor Dan și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 2025. Decizia a venit după o perioadă clară de pregătire și a fost influențată de contextul politic al momentului, inclusiv discuțiile legate de anularea alegerilor din 2024 și necesitatea unei candidaturi „pro‑europene” pentru Cotroceni.

Dan și-a depus oficial candidatura la Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale. Dosarul a inclus 240.000 de semnături, peste minimul de 200.000 impus de BEC.

Nicușor Dan a fost surprins lipind afișe electorale pe timpul nopții, alături de voluntari. Momentul a fost prezentat ca parte a campaniei de teren și a fost intens distribuit în spațiul public, astfel devenind unul dintre cele mai vizibile momente ale campaniei.

În campania pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Nicușor Dan a participat la prima dezbatere electorală televizată.

Nicușor Dan a depus o plângere penală împotriva Elenei Lasconi, pe care a acuzat-o de răspândirea în spațiul public de imagini false. În fotografii apăreau separat Nicușor Dan, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea și fostul premier Victor Ponta, sugerând că ar fi fost o întâlnire între ei într-un loc necunoscut după anularea alegerilor din 2024. Elena Lasconi a respins acuzațiile, iar cazul a intrat în atenția DIICOT, fără o decizie definitivă la acel moment.

Nicușor Dan a votat în primul tur al alegerilor prezidențiale. Prezența la secția de votare a fost intens mediatizată, în contextul mizei ridicate a scrutinului.

Dezbaterea electorală din turul doi a fost marcată de schimburi tensionate între Nicușor Dan și George Simion. Cei doi candidați s-au contrazis frecvent pe teme de politică externă și direcția României în Uniunea Europeană.

În perioada campaniei pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a organizat un miting electoral intitulat „România în lumină” în Piața Victoriei din București, la care au participat mii de susținători.

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui George Simion. În turul al doilea al scrutinului din 18 mai, Dan a obținut 53,6 % din voturi, iar George Simion, 46,4 %.

Curtea Constituțională a României a validat oficial victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale după ce rezultatul scrutinului a fost contestat de contracandidatul său, George Simion. CCR a respins cererea de anulare a alegerilor ca neîntemeiată și, în ședința solemnă din 22 mai 2025, a confirmat legalitatea rezultatului și a validat mandatul de președinte ales.

Preluarea mandatului și marcarea oficială a transferului de putere. În cadrul ceremoniei, Nicușor Dan a rostit jurământul și a primit simbolurile funcției, devenind al cincilea președinte al României de după Revoluție.

Summitul de la Vilnius a fost prima ieșire externă a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României. Dan a subliniat importanța unui NATO puternic și a reafirmat angajamentul României în sprijinul partenerilor săi europeni și euro‑atlantic.

Nicușor Dan a fost prezent la Gala Neagu – Retragerea unei legende. La invitația organizatorilor, a coborât pe teren pentru a executa o aruncare de la 7 metri, într‑un moment devenit apoi de interes public.

Regele Felipe al VI‑lea al Spaniei a venit la Cincu în cadrul unei vizite oficiale, fiind primul șef de stat primit de Nicușor Dan de la preluarea mandatului. Cei doi l‑au întâlnit în Centrul de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat o vizită oficială în România, fiind întâmpinată de președintele Nicușor Dan la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” din Constanța. În cadrul vizitei, cei doi oficiali au discutat aspecte legate de securitatea europeană, cooperarea dintre Uniunea Europeană și NATO și consolidarea Flancului Estic.

Nicușor Dan a fost prezent la depunerea jurământului membrilor Guvernului condus de Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni. Evenimentul a marcat începutul oficial al colaborării dintre președinte și noul Executiv

Nicușor Dan a participat la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului din București. Slujba de consacrare a picturii lăcașului de cult a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Daniel, iar Dan a asistat împreună cu familia sa.

Nicușor Dan a asistat pentru prima dată, în calitate de președinte, la parada militară desfășurată în București, la Arcul de Triumf.

Nicușor Dan și-a exercitat dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei, desfășurate după ce el a demisionat din funcția de primar pentru a prelua mandatul de președinte.

Nicușor Dan a avut o întâlnire oficială cu Regele Charles al III‑lea al Marii Britanii la Palatul Buckingham din Londra, în cadrul unei vizite de stat în Regatul Unit. Singurii lideri ai României care au fost primiți de monarhul Marii Britanii au fost Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu.

Nicușor Dan a avut la Palatul Cotroceni o întâlnire cu magistrații, un moment cheie în mandatul său, pentru a discuta scandalul provocat de problemele din Justiție.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni. Nu au lipsit colindatorii și bucatele tradiționale. Nicușor nu s-a putut abține și s-a pus pe degustat colăcei

Nicușor Dan a discutat timp de cinci ore cu magistrații, în spatele ușilor închise. Ce urmează în scandalul justiției