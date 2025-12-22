🚨 Nicușor Dan, audieri cu magistrații. Președintele îi ceartă că vorbesc despre problemele lor: „Cred că ne-am îndepărtat de subiect”

11:37

Un fost magistrat până la 1 noiembrie 2025 prezintă cazul său personal.

„Nemaifiind magistrat am libertatea de a vorbi deschis. Senzația mea este că nu s-a schimbat nimic în bine, cu excepția măririlor salariale. Tot ce s-a întâmplat în legislație, în organizare judiciară a fost un efort pentru mai multe grupuri de interese pentru a ajunge la situația de azi. Ăsta e motivul principal pentru care mi-am înaintat demisia și nu cred că se poate schimba ceva în bine într-un timp scurt.

Justiția privește toți cetățenii. Nu e normal, nu este firesc punctul în care se află.

În reportajul recorder s-a vorbit mult de ICCJ, CAB, sunt instituții cheie care sunt controlate. Oamenii care au ajuns acolo nu au ajuns acolo într-un mod artificial, aleatoriu, au fost ajutați să ajungă acolo prin diferite mecanisme.

Spuneați domnule președinte că așteptați ca justiția să se autoregleze. Acest lucru nu mai e posibil. Toate pârghiile sunt deținute în puncte cheie din sistem.

În CSM la Secția de judecători, 5 dintre ei provin de la ICCJ și curțile de apel, deci nu are reprezentative.

Eu nu mă aștept ca persoanele vizate de reportajul Recorder să vină și să-și dea demisia. Care e mecanismul ca să intre pe făgașul normal? Eu nu-l văd. Ce ar trebui, să se ancheteze singuri?

Întrebarea este unde se poate interveni. E necesară o intervenție legislativă. Clasa politică își dorește acest lucru, fiind principala beneficiară? Eu cred că nu”, spune fostul magistrat.