Bolojan recunoaște că măsurile de austeritate duc la criză: „Măsurile au un cost și înseamnă contracție economică”

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi 24 că măsurile de austeritate pe care le-a impus au un impact negativ asupra economiei.

„Sunt măsuri care au un cost și care înseamnă o contracție economică.

Cu cât măsurile corective se lungesc, cu atât nemulțumirea crește. Cu cât măsurile de compensare întârzie, reducerea costurilor bugetare și ajustarea pensiilor magistraților se amână, cu atât starea de nemulțumire nu se poate atenua, iar oamenii nu mai au răbdare”, a declarat premierul.

FOTO: Mediafax

